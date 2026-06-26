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İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar düzenledi

26 Haziran 2026 - 20:08
News ID: 1831680
İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar düzenledi

Katil İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesinin çevresini 2 ayrı hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail topçuları akşam saatlerinde Beraşit ve Beyt Yahun beldelerinin çevresine yaklaşık 10 top mermisi atarken, eş zamanlı Beyt Yahun yönüne makineli tüfeklerle ateş açtı.

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