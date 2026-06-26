Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan "Aşura Günü" mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Aşura merasiminde yaptığı konuşmada, İmam Hüseyin'in Kerbelâ'daki fedakârlığını bölgesel direnişin ruhuyla harmanlayan değerlendirmelerde bulundu.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Kasım, Aşura'nın tarihsel bir anıdan ibaret olmadığını, geçmişten geleceğe uzanan ve zalimleri çöküşe sürükleyen bir hakikat olduğunu ifade etti.

Şeyn Kasım konuşmasında, İran'ın İsrail saldırılarına karşı gösterdiği direnişe geniş yer ayırdı. Siyonist düşmanın saldırganlığına rağmen Tahran'ın ayakta kalmayı başardığını ve direnişini sürdürdüğünü belirten Kasım, İran'ın nihayetinde bir mutabakata ulaşmasının, ABD ve İsrail'in resmî bir yenilgisi olarak okunması gerektiğini kaydetti.

Kasım'ın "Bugün İran bölgenin geleceğini inşa ediyor" ifadesi, Tahran'ın son aylardaki diplomatik ve askeri başarılarının bölgesel dengelerde oynadığı role ilişkin bir değerlendirme olarak dikkat çekti.

Hizbullah lideri, Lübnan topraklarındaki İsrail varlığına ilişkin de net bir duruş sergiledi. Siyonist işgalcilerin Lübnan topraklarından tamamen çıkması gerektiğini vurgulayan Kasım, İsrail'in önünde, kara, hava ve deniz saldırılarına son vermek ve ülke topraklarını koşulsuz biçimde terk etmek dışında hiçbir seçenek bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, Lübnan'ın ulusal egemenliğine aykırı hiçbir taahhüdün kabul edilmeyeceğini ve kimsenin ülkenin bağımsızlığına zarar verecek bir anlaşmaya imza atma yetkisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Şeyh Naim Kasım, bu yılki Aşura merasimlerine gönderme yaparak, göç, acı, kayıp ve zorluklara rağmen halkın geniş katılım gösterdiğini belirtti. Şehitlerin, yaralıların ve esirlerin emanetinin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini, onların uğrunda fedakârlık yaptığı değerleri koruyacaklarını dile getirdi.