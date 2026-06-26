Aşura gününde Kerbela'da milyonluk merasim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak'ın Kerbela kenti, Aşura gününde dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Hz. Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümünde, kentte yoğun bir katılım gözlendiği aktarılıyor.

Resmi Irak haber ajansı ve diğer kaynaklardan alınan bilgilere göre, Aşura günü Kerbela'nın sokakları ve Hz. Hüseyin (a.s) ile Hz. Abbas türbelerinin çevresi akın akın gelen ziyaretçilerle doldu. Ziyaretçilerin, matem merasiminin bir parçası olarak çeşitli ritüelleri yerine getirdikleri kaydedildi.

Asırlara dayanan Tüveyric geleneği

Törenlerin en dikkat çeken bölümünü, Irak'ın en köklü ve otantik matem ritüellerinden biri olarak kabul edilen "Tüveyric" merasimi oluşturdu. On binlerce kişinin katıldığı bu geleneksel merasimde, ziyaretçilerin öğle ve ikindi namazlarının ardından, Kerbela olayında esir alınan kadın ve çocukların yaşadıklarını canlandırarak Hz. Abbas ve Hz. Hüseyin (a.s) türbelerine doğru kilometrelerce koştuğu bildirildi.

Tüveyric koşusunun, asırlardır Aşura gününde icra edilen ve Şia kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Güvenlik ve hizmet önlemleri

Kerbela Valiliği'nin, yurt içinden ve yurt dışından gelen milyonlarca ziyaretçiyi karşılamak üzere kapsamlı güvenlik ve hizmet tedbirleri aldığı belirtildi. Yetkililerin, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, ulaşımı düzenlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı.

Ziyaretçilerin büyük bir kısmının, İran başta olmak üzere komşu ülkelerden ve dünyanın farklı bölgelerinden Kerbela'ya geldiği gözlemlendi.