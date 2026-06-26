  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu

26 Haziran 2026 - 20:20
News ID: 1831700
Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran devlet televizyonda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’nda üç petrol tankeri Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durduruldu.

Haberde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi.

‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’

Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha