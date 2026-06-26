İran'dan ABD'ye mesaj: Önce kendi halkınızı doyurun, yardımları daha sonra düşünün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım, ABD’deki açlık krizine ilişkin verileri gündeme taşıdı. Bekai’nin “Hayır işleri evde başlar ve orada şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır” ifadesiyle başlattığı paylaşımda, “World Hunger Education Service” raporuna atıfla ABD’de 47 milyondan fazla kişinin, her beş çocuktan birinin sağlıklı bir yaşam için yeterli gıdaya erişimden mahrum olduğu belirtildi.

Sözcünün aktardığına göre, 2020’den bu yana gıda güvensizliği yaşayan kişi sayısında 4,2 milyonluk bir artış kaydedildi. Feeding America örgütünün verilerine göre ise 47 milyon Amerikalı her gün açlık ve bunun sağlık ile toplumsal sonuçlarıyla mücadele ediyor. ABD’nin en zengin ülke olmasına rağmen bu tablonun varlığı, sivil toplum kuruluşlarının raporlarında “kriz” olarak nitelendiriliyor.

Bekai, paylaşımının devamında ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) Eylül 2024’te 30 yıllık gıda güvensizliği raporunu sessizce sonlandırdığına dikkat çekti. Bu kararın ardından ABD’de açlığın resmî takibinin ve tanınmasının fiilen sona erdiği belirtiliyor. USDA’nın söz konusu raporu “gereksiz, maliyetli, politikleşmiş ve korku pompalayan” gerekçelerle durdurduğu açıklanmıştı.

Harvard Halk Sağlığı Okulu’ndan yapılan değerlendirmede, bu kararın açlıkla mücadelede politika yapıcılar için hayati önem taşıyan yıllık veri akışını kestiği belirtiliyor. USDA’nın son yayımlanan raporunda, 2023 yılında ABD hanelerinin yüzde 13,5’inin gıda güvensizliği yaşadığı ve bu oranın 2022’deki yüzde 12,8’den yükseldiği kaydedilmişti.

USDA’nın 2024 yılına ilişkin verileri ise farklı bir tablo çiziyor. Bakanlığın Mart 2026’da yayımladığı son istatistiklere göre, 2024’te ABD hanelerinin yüzde 13,7’si (18,3 milyon hane) gıda güvensizliği yaşadı. Bu oranın 2023’teki yüzde 13,5’ten istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği ifade ediliyor. Ancak sivil toplum kuruluşları, raporun sonlandırılmasının gelecekteki veri akışını keseceğini ve sorunun görünmez hale geleceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, İran’ın ABD’ye yönelik diplomatik eleştirilerine yeni bir boyut kazandırırken, iki ülke arasındaki gerilimin sadece askeri ve nükleer boyutlarla sınırlı olmadığını gösteriyor.