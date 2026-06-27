ABD Askerlerinin Almanya’dan Çekilmesi İki Yönlü Etki Yaratıyor: Küçük Kentlerde Ekonomik Kayıp, Konutta Yeni Fırsat

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’da ABD askerlerinin belirli bölgelerden kısmen çekilmesine ilişkin karar, yerel ekonomiler ve kent planlaması açısından geniş yankı uyandırdı. Özellikle askeri üslerin çevresinde şekillenen küçük kentlerde, Amerikan askeri varlığının azalmasının ticaret, hizmet sektörü ve istihdam üzerinde ciddi kayıplara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Uzun yıllardır ABD üsleri çevresinde gelişen yerel ekonomiler, askerler ve ailelerinin harcamaları sayesinde ayakta kalan restoranlar, mağazalar, kiralık konutlar ve çeşitli hizmet işletmeleriyle doğrudan bağlantılı durumda. Bu nedenle çekilme kararının, bazı kentlerde ekonomik canlılığın zayıflamasına neden olmasından endişe ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, boşalacak askeri tesislerin ve lojman alanlarının Almanya’daki büyüyen konut krizine karşı değerlendirilmesinin önemli bir fırsat yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle büyük kentlere yakın bölgelerde bulunan askeri arazilerin sosyal konut, öğrenci yurdu veya karma yaşam alanlarına dönüştürülmesi seçeneği kamuoyunda daha fazla tartışılmaya başlandı.

Yerel yöneticiler, ekonomik kaybın telafisi için merkezi hükümetten destek paketleri ve yeni yatırım planları talep ederken, şehir plancıları ise boşalan alanların hızlı ve verimli biçimde sivil kullanıma açılmasının önemine vurgu yapıyor. Böylece çekilme kararının yarattığı olumsuz etkinin, uzun vadede farklı bir dönüşüm fırsatına çevrilebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre sürecin nasıl yönetileceği, Almanya’daki askeri üs bölgelerinin geleceğini belirleyecek. Bir yanda ekonomik küçülme ve iş kaybı riski bulunurken, diğer yanda konut ihtiyacına cevap verebilecek büyük bir fiziksel altyapının sivil yaşama kazandırılması ihtimali öne çıkıyor.