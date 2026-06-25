Gazze’de insani kriz derinleşiyor: Temel hizmetlerde çöküş riski uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki hükümet medya ofisi, işgalci Siyonist rejimin temel ihtiyaçların girişine yönelik kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle bölgede yaşayan milyonlarca Filistinlinin karşı karşıya olduğu insani, sağlık ve çevre krizinin ağırlaştığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, hükümete ait veriler ve Gazze’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların raporlarının, insani durumun hızla kötüleştiğine işaret ettiği belirtildi. Temel malzemelerin girişindeki sınırlamaların, sağlık, su, kanalizasyon, belediye hizmetleri ve altyapı çalışmalarında ciddi aksamalara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze yönetiminin daha önce olduğu gibi bugün de bölgenin idaresini ulusal uzlaşı çerçevesinde kurulacak Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’ne devretmeye hazır olduğu ifade edildi. Mevcut kurumların çalışmalarını sürdürmesinin ise temel hizmetlerin devamlılığını sağlamak, kamu düzenini korumak ve kurumların tamamen işlevsiz hale gelmesini önlemek amacı taşıdığı aktarıldı.

Hükümet medya ofisi, sınırlı imkânlara ve geniş çaplı yıkıma rağmen sağlık, su, kanalizasyon, belediye hizmetleri, yardım faaliyetleri, eğitim ve sivil hizmet alanlarında çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Kanalizasyon krizi büyüyor

Açıklamada, Gazze’de kanalizasyon sisteminin son yılların en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Kanalizasyon şebekeleri ve pompa istasyonlarının büyük bölümünün zarar gördüğü, onarım için gerekli malzemelerin girişindeki kısıtlamaların sorunu daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Hükümet verilerine göre, işgalci Siyonist rejimin saldırıları sonucu yerlerinden edilen bir milyondan fazla kişinin yüzlerce geçici barınma alanında yaşamaya çalıştığı aktarıldı. Bu kamplarda altyapı eksikliklerinin, özellikle kanalizasyon sistemleri konusunda ciddi sorunlara neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze genelinde 200 binden fazla fosseptik çukurunun bulunduğu ve bunun yer altı sularının kirlenmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve çevresel risklerin artması açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

Plastik, demir ve beton borular, kanalizasyon kapakları, çimento ve bakım malzemeleri gibi temel ekipmanların girişinin engellenmesinin onarım çalışmalarını zorlaştırdığı ve sağlık risklerini artırdığı ifade edildi.

Su altyapısında büyük tahribat

Gazze’de su sektörünün de ağır hasar aldığı belirtilen açıklamada, bir milyon metreden fazla su şebekesinin zarar gördüğü ve bunun birçok bölgede su tedarikinin kesilmesine yol açtığı aktarıldı.

Ayrıca işgalci Siyonist rejimin ulusal su şirketi Mekorot üzerinden gelen bazı su hatlarının da zarar gördüğü ve yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Yakıt, jeneratör, motor yağı ve yedek parça eksikliğinin belediyelerin kuyuları ve pompa istasyonlarını işletme kapasitesini ciddi biçimde sınırladığı ifade edildi. Bu durumun 2,4 milyondan fazla insanın temiz suya erişimini zorlaştırdığı kaydedildi.

Belediyelerin yeni jeneratörler, yedek parçalar, yakıt ve su şebekelerinin yeniden inşası için gerekli malzemelere acil ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Barınma alanlarında sağlık tehdidi artıyor

Gazze hükümet medya ofisi, geçici barınma kamplarında kemirgen ve böceklerin yayılmasının arttığını açıkladı. Fare, sivrisinek, sinek ve pire gibi zararlıların kontrol altına alınması için gerekli malzemelerin eksikliğinin sağlık risklerini yükselttiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle çocukların bu koşullardan daha fazla etkilendiği ve bulaşıcı hastalıkların yayılma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Barınma krizi devam ediyor

Yüzlerce yerinden edilme kampında bulunan on binlerce çadırın uzun süreli kullanım ve hava koşulları nedeniyle zarar gördüğü aktarıldı.

Hükümet medya ofisi, yüz binlerce yeni çadır, geçici konut ve barınma malzemesine ihtiyaç bulunduğunu belirterek mevcut eksikliklerin yerinden edilen ailelerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Yüzlerce temel malzemenin girişine kısıtlama iddiası

Açıklamada, işgalci Siyonist rejimin altyapının yeniden işletilmesi için gerekli çok sayıda malzemenin Gazze’ye girişini sınırlamaya devam ettiği öne sürüldü.

Kısıtlandığı belirtilen malzemeler arasında su boruları, kanalizasyon ekipmanları, çimento, inşaat malzemeleri, güneş enerjisi sistemleri, bataryalar, jeneratörler, yakıt, mekanik ve elektrik yedek parçaları, tıbbi ekipmanlar, araç lastikleri ve çeşitli bakım malzemelerinin bulunduğu aktarıldı.

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Gazze hükümet medya ofisi, uluslararası topluma temel ihtiyaç malzemelerinin engelsiz şekilde girişinin sağlanması, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının kolaylaştırılması ve su ile kanalizasyon altyapısının yeniden kurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, ateşkes sürecindeki arabulucu taraflardan insani boyuta ilişkin yükümlülüklerin uygulanmasını sağlamak için daha fazla çaba göstermeleri istendi.

Yetkililer, mevcut göstergelerin ve uluslararası insani raporların, gerekli adımlar atılmadığı takdirde Gazze’deki sağlık ve çevre krizinin daha geniş boyutlara ulaşabileceğine işaret ettiğini belirtti.