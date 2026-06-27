Gazze’de Sosyal Medya Çağrıları Karşılıksız Kaldı: “26 Haziran Hareketi” Beklentiyi Karşılayamadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dijital dünyada yoğun bir şekilde paylaşılan ve Gazze Şeridi’nde sokağa inme çağrısı yapan “26 Haziran Hareketi”, sahadaki gerçeklik ile sosyal medyadaki beklenti arasındaki makasın ne kadar açık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Belirlenen gün ve saatlerde beklenen kitlesel katılımlar gerçekleşmezken, sokaklar protesto hareketliliğinden uzak, genel gündelik akışında kaldı.

Gözlemciler, çağrıların karşılıksız kalmasını bölgedeki halkın yaşadığı derin insani krize ve “yorgunluk” faktörüne bağlıyor. Uzun süreli çatışma ortamının yarattığı psikolojik ve fiziksel tükenmişlik, halkın enerjisini siyasi protestolardan ziyade temel ihtiyaçların karşılanması ve güvenlik endişelerine yöneltmiş durumda.

Analistler, dijital aktivizmin sahadaki karşılığının sınırlı kalmasının birkaç temel nedeni olduğunu belirtiyor. Bunların başında, sokağa çıkmanın getirebileceği güvenlik riskleri ve mevcut otorite yapılarına karşı duyulan çekinceler geliyor. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların, Gazze içindeki yerel gerçekliklerden ve halkın anlık ihtiyaçlarından kopuk olduğu yönündeki eleştiriler de dikkat çekiyor.

“26 Haziran Hareketi” örneği, çatışma bölgelerinde kitleleri mobilize etmenin sadece dijital kampanyalarla mümkün olmadığını, sahadaki güven ve ihtiyaç dengesinin eylemlerin başarısında belirleyici olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bölge halkının şu aşamada belirsiz ve riskli siyasi çağrılardan ziyade, somut çözüm ve iyileşme vaat eden süreçlere daha temkinli yaklaştığını ifade ediyor.

Protesto çağrılarının sönük kalması, bölgedeki siyasi atmosferin ve halkın nabzının, sosyal medya trendlerinden bağımsız bir şekilde kendi dinamikleriyle şekillendiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.