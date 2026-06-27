Gazze’de 261. Günün Acı Bilançosu: Han Yunus’ta 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun operasyonları, aralıksız şekilde 261 gündür devam ederken, bölgenin farklı noktalarından gelen topçu ateşi ve yoğun silah sesleri sahadaki gerilimin azalmadığını gösteriyor. Özellikle Han Yunus bölgesi, son saatlerde şiddetli çatışmalara sahne olan merkezlerden biri haline geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Han Yunus’ta meydana gelen saldırılar sırasında yaralanan 10 yaşındaki bir çocuk, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu kayıp, çatışmaların sivil halk ve özellikle çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgedeki insani durum, çatışmaların 261’inci gününde de kritik eşikte seyrediyor. Sağlık altyapısının ağır hasar gördüğü Gazze’de, çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde yaşayan siviller hem güvenlik riskiyle hem de temel sağlık hizmetlerine erişim zorluğuyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Çatışma hatlarında herhangi bir yavaşlama belirtisi görülmezken, bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ve sivillerin yaşam alanlarının operasyonlardan giderek daha fazla etkilendiği gözlemleniyor. Uluslararası gözlemciler, Gazze’deki insani krizin boyutunun her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çekiyor.