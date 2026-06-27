New York Ön Seçimlerinde Mamdani Etkisi: İki İlerici İsim Liste Dışında Kaldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- New York’ta yapılan ön seçimler, kent siyasetinde dengeleri yeniden hareketlendirdi. Seçmenlerin, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin desteklediği üç adayı öne çıkarması, eyaletteki iki ilerici kongre üyesi için beklenmedik bir sonuç doğurdu ve iki isim liste dışı kaldı.

Demokratların uzun süredir güçlü olduğu New York’ta ön seçimler, çoğu zaman asıl yarışın belirleyicisi olarak görülüyor. Bu kez de sandıktan çıkan tablo, destek alan adayların Kongre’ye ulaşma ihtimalini ciddi biçimde güçlendirdi. Parti içi yarışın ardından genel seçim sürecinin yalnızca formaliteye dönüşebileceği konuşuluyor.

Mamdani’nin etkisinin hissedildiği yarışta, seçmen eğiliminin parti içi dengeleri nasıl değiştirebildiği bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle ilerici kanattaki iki ismin elenmesi, kentteki siyasi hattın bir bölümünde yeni bir yön arayışının başladığına işaret ediyor.

Sonuçlar, New York’ta yerel siyasetle ulusal temsil arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi. Ön seçimden çıkan isimlerin Kongre’ye girmesi artık oldukça yüksek bir olasılık olarak görülüyor.