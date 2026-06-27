Siyonist İsrail Suriye'de okullara baskın yaptı, devriye gezdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, işgalci İsrail rejimine bağlı askerî birliklerin Suriye’nin güneyinde Dera ve Kuneytra kırsalındaki köylere gece saatlerinde üç ayrı baskın düzenlediği belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda sivil evin arandığı ve bölgede yoğun askerî hareketlilik yaşandığı aktarıldı.

Suriye Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığı bilgilere göre, işgalci İsrail ordusuna ait 8 askeri araç ve bir tankın Tel Ebu’l-Gaysar noktasından hareket ederek Vadi er-Rakad bölgesine ilerlediği ifade edildi. Birliğin daha sonra Dera’nın batı kırsalındaki Cümle beldesine girerek mahallelerde konuşlandığı kaydedildi.

Operasyon sırasında insansız hava araçlarının bölgede sürekli uçuş yaptığı ve baskın ile ev arama faaliyetlerini havadan izlediği belirtildi. Aynı süreçte sivillerin hareketlerinin de kontrol altında tutulduğu aktarıldı.

Daha önce de işgalci İsrail’e ait 7 araçlık bir devriyenin Maariye köyüne sızarak evlerde arama yaptığı, yol üzerinde sivilleri durdurarak sorguladığı ifade edildi. Benzer şekilde Kuneytra’nın güney kırsalındaki Ayn Zivan köyüne giren 4 araçlık başka bir birliğin bir evi bastığı ve bir sivili saatlerce gözaltında tuttuğu kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin, son aylarda işgalci İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerinin belirgin şekilde artmasıyla birlikte değerlendirildiği belirtiliyor. Bu faaliyetlerin sivil yerleşimlerde baskınlar, kontrol noktaları kurulması ve çiftçiler ile çocukların da dahil olduğu gözaltı vakalarıyla genişlediği aktarılıyor.

8 Aralık 2024’te Suriye’deki merkezi otorite değişiminin ardından, Tel Aviv yönetiminin ülkenin güney ve stratejik bölgelerinde askeri varlığını genişlettiği ve çeşitli askeri noktaları hedef aldığı yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor. Bu durumun, bölgede güç boşluğu ve yeni güvenlik denklemine dair tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.