New York Times: ABD envanteri boş kaldı, gerçek durum bilinenden daha kötü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli New York Times’ın aktardığı bilgilere göre, İran ile yaşanan çatışma sürecinde ABD’nin mühimmat ve silah stoklarında dikkat çekici düzeyde bir azalma meydana geldiği belirtildi. Pentagon ve Kongre yetkililerinin de bu durumu doğruladığı ifade edilirken, söz konusu tüketimin Amerikan savunma kapasitesi üzerinde baskı oluşturduğu kaydediliyor.

Haberde yer alan verilere göre, olası bir Çin senaryosu için özel olarak tasarlanan yaklaşık 1.100 adet uzun menzilli radar görünmez seyir füzesinin kullanıldığı aktarıldı. Ayrıca ABD donanmasının yıllık tedarik kapasitesinin yaklaşık on katına denk gelen 1.000’den fazla Tomahawk füzesinin de ateşlendiği ifade edildi.

Bunun yanında 4 milyon doların üzerinde maliyete sahip 1.200’den fazla Patriot hava savunma füzesinin kullanıldığı, ayrıca hassas saldırı kabiliyetine sahip 1.000’den fazla PRISM ve ATACMS tipi füzenin de sahada tüketildiği belirtildi.

New York Times, bu yoğun mühimmat kullanımının ardından ABD yönetiminin stokları yenileme çabalarının hem finansal hem de üretim kapasitesi açısından ciddi engellerle karşılaştığını aktardı. Trump yönetiminin savunma sanayi şirketlerini üretimi hızlandırmaya teşvik etmeye çalıştığı, aynı zamanda Kongre’ye ek bütçe onayı için baskı yaptığı ifade edildi.

Ancak Trump’ın yaklaşık 70 milyar dolarlık ek bütçe talebinin Kongre’de güçlü itirazlarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor. Savunma sanayi yüklenicilerinin ise Beyaz Saray’daki toplantılarda üretim hatlarını genişletmek için ek finansman ihtiyacını doğrudan ilettiği kaydedildi. Yetkililer, üretim artırma planlarının henüz sahada gerçek kapasite artışına dönüşmediğini de vurguladı.

New York Times ayrıca, mevcut stok açığının ABD’nin özellikle Çin gibi büyük güçlerle olası bir savaşta operasyonel kabiliyetini sınırlayabileceğini ve bu açığın kapatılmasının yıllar alabileceğini aktardı.

ABD’li şirket yöneticilerinden Tara Murphy Dougherty’nin değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Amerikan savunma sisteminin “sahadaki ihtiyaçlar ile ulusal güvenlik sisteminin sunabildikleri arasında derin ve tehlikeli bir boşluk” ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu dengesizliğin ise parçalı sistem yapısı ve eski tedarik mekanizmalarından kaynaklandığı ifade edildi.