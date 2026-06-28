Lübnan’da Anlaşma Taslağı Tartışması: Direnişe Vefa Bloku’ndan Hükümete Eleştiri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da İsrail ile olası bir anlaşma çerçevesinde hazırlanan taslak metin, siyasi çevrelerde yeni bir tartışma başlattı. Parlamento içindeki Direnişe Vefa Bloku milletvekilleri Ali el-Mikdad ve İhab Hamade, söz konusu taslağın içeriğine ilişkin kaygılarını kamuoyuyla paylaşarak hükümetin izlediği diplomatik yaklaşımı eleştirdi.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamalarda, İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Lübnan’ın egemenlik haklarının ve ulusal güvenlik önceliklerinin korunması gerektiğini vurguladı. Taslak metnin bazı maddelerinin, özellikle sınır güvenliği ve askeri düzenlemeler konusunda belirsizlikler içerdiğini ifade eden vekiller, bu durumun uzun vadeli güvenlik dengeleri açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan’da İsrail ile yapılacak herhangi bir anlaşma konusu, tarihsel ve siyasi nedenlerle oldukça hassas bir başlık olarak görülüyor. Ülkedeki farklı siyasi bloklar, güvenlik politikaları ve diplomatik yöntemler konusunda zaman zaman farklı yaklaşımlar ortaya koyuyor.

Analistler, söz konusu açıklamaların yalnızca hükümet politikalarına yönelik bir eleştiri olarak değil, aynı zamanda Lübnan’daki iç siyasi dengelerin ve bölgesel güvenlik hesaplarının bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre anlaşma taslağı etrafında şekillenen tartışmalar, önümüzdeki dönemde Lübnan siyasetinin gündeminde önemli bir yer tutmayı sürdürecek.