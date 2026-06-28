Devrim Muhafızları’ndan Stratejik Hazırlık Mesajı: Savunma Kapasitesi ve Kaynak Tahsisinin Zorunluluğu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik denklemindeki hızlı değişimler, İran’ın savunma doktrinini sürekli revize etmesini ve askeri lojistik ağını modernize etmesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte askeri birliklerin operasyonel verimliliği, yalnızca mevcut donanımın niceliğiyle değil, aynı zamanda bu sistemlerin idamesi ve geliştirilmesi için ayrılan mali kaynakların zamanında ve yeterli düzeyde tahsis edilmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Hüseyin Muhibbi’nin açıklamaları, savunma bütçesinin yalnızca teknik bir harcama kalemi olmadığını, devletin güvenlik garantisinin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Askeri birimlerin operasyonel kapasitesinin korunması, teknolojik altyapının yenilenmesi ve personel eğitiminin sürekliliği, stratejik otonominin temel unsurları olarak kabul ediliyor. Hükümetin askeri kaynak sağlama konusundaki taahhütlerini yerine getirme sorumluluğu, devletin savunma stratejisini uygulama kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yaklaşım, savunma politikaları ile mali politikaların uyumlaştırılmasına dair kurumsal beklentiyi de beraberinde getiriyor. Askeri birliklerin sahadaki etkinliğini maksimize etmek ve modern tehditlere karşı proaktif bir savunma hattı oluşturmak, devletin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla, operasyonel ihtiyaçların karşılanması noktasında ortaya konulan bu talep, savunma harcamalarının ulusal güvenlik stratejisiyle tam bir eşgüdüm içinde yönetilmesi gerekliliğini pekiştiriyor.