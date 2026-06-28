İran’dan ABD’ye Lübnan çağrısı: İşgal ve müzakere beraber yürütülemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşma ve İran ile ABD arasındaki ateşkes mutabakatının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekai’nin aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel kuralları çerçevesinde, Lübnan’ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını, İsrail’in işgal ve saldırılarına karşı Lübnan halkının onur ve güvenliğinin gözetilmesini her türlü anlaşmanın sürdürülebilirliği için zorunlu bir şart olarak değerlendiriyor.

Sözcü, bu doğrultuda İran’ın, 19 Nisan 2026’daki ateşkes mutabakatında ve 28 Haziran 2026’da imzalanan savaşın sonlandırılmasına ilişkin memorandumda, İsrail’in Lübnan’daki savaşını ve askeri operasyonlarını sona erdirmeyi öncelikli talepleri arasına koyduğunu hatırlattı. Bekai’nin vurguladığı üzere, Tahran yönetimi bu taleplerin uygulanması konusunda bugüne kadar ısrarcı bir tutum sergiledi.

Mutabakatın ilk maddesi ve işgalden çekilme şartı

Bekai, 28 Haziran 2026 tarihli memorandumun birinci maddesinin——yani İsrail’in Lübnan’a yönelik savaş ve askeri operasyonlarının sona erdirilmesi ile işgal güçlerinin Lübnan’ın tüm işgal altındaki bölgelerinden çekilmesi——bölgede kalıcı istikrarın tesisi için nihai ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmanın ön koşulu olduğunu belirtti. Bu çerçevede, ABD’nin anılan memorandumun ilk maddesindeki açık taahhüdü anımsatıldı.

Sözcünün ifade ettiğine göre, İran, ABD’nin İsrail’i Lübnan’ın tüm bölgelerine yönelik her türlü saldırı ve askeri harekâtı durdurmaya zorlamak için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, işgal altındaki Lübnan topraklarından koşulsuz çekilmeye ilişkin bir zaman çizelgesinin en kısa sürede belirlenmesi talebi dile getiriliyor.

Ateşkes gölgesinde devam eden işgal ve çifte standart tartışması

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatılacağını duyurması, bölgede kalıcı bir barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak gözlemcilerin belirttiğine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi kabul etmekle birlikte Lübnan’ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini açıklaması, ateşkesin işgalin meşrulaştırılmasına hizmet ettiği eleştirilerini beraberinde getiriyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın sağlanamayacağı vurgulanmıştı. Bu tutumun, Tahran yönetiminin resmi söylemiyle de örtüştüğü kaydediliyor.

Batılı diplomatlar, Lübnan’daki ateşkes sürecini “istikrarın tesisi” ve “yayılmanın önlenmesi” çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyor. Ancak bu söylemin, İsrail’in işgalci konumunu ve Lübnan topraklarındaki varlığını görmezden geldiği eleştirisi getiriliyor. Buna karşın, İran’ın egemenlik vurgusunun uluslararası hukukla uyumlu olduğu ve kalıcı bir çözüm için işgalin sona erdirilmesi gerektiği dile getiriliyor.

14 maddelik mutabakat ve uygulama sorunu

ABD ile İran arasında 18 Haziran 2026’da imzalanan 14 maddelik mutabakatın ilk maddesinde, tarafların Lübnan da dâhil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sonlandırdığı ve Lübnan’ın toprak bütünlüğü ile egemenliğini güvence altına aldığı belirtiliyor. Ancak uygulamada, bu taahhütlerin ne ölçüde hayata geçirildiği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Sözcü Bekai’nin açıklamaları, Tahran’ın mutabakatın ilk maddesinin eksiksiz uygulanması konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, ABD’nin bu süreçteki rolüne ilişkin beklentileri de netleştiriyor. İran’ın, Lübnan’ın egemenliğini koruma konusundaki hassasiyetinin, bölgesel istikrar açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıktığı belirtiliyor.