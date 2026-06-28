Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri: ABD üsleri cehennemi yaşayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Sirik'e yönelik rastgele saldırıları, Hürmüz Boğazı üzerindeki hâkimiyetimiz ve gözetimimiz konusundaki gerçeği değiştiremez. Buna karşılık bizim kuralları ihlal eden unsurlara yönelik atışlarımız, diğer gemilere güvenli geçiş yolunu hatırlatmaktadır.

Bölgedeki ABD üslerinin durumu ise ayrıdır. Önümüzdeki günlerde cehennemi yaşayacaklar."

İran Devrim Muhafızları'ndan "ateşkes" mesajı: İhlaller sert karşılık bulacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, "Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi, düşman hilekar ve güvenilmezdir ve müzakereler sırasında bile her an hareket edebilir." ifadesini kullandı.

Muhibbi, "İslam Cumhuriyeti'nin her düşman eylemine cevabı kararlı olacaktır ve düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde, daha öncekinden daha sert bir karşılık alacaktır." açıklamasında bulundu.