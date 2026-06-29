Hizbullah’tan Washington’daki Çerçeve Anlaşmasına Sert Tepki: “Sahada Karşılık Vereceğiz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da imzalanan ve bölgedeki dengeleri etkilemesi beklenen çerçeve anlaşmasına Hizbullah’tan sert bir çıkış geldi. Örgütün önde gelen isimlerinden Mahmud Kamati, yaptığı açıklamada söz konusu metnin kendileri açısından hiçbir bağlayıcılığı olmadığını savundu.

Kamati, anlaşmanın Lübnan’ın egemenliğini ve direniş hattını zayıflatmayı amaçladığını öne sürerek, “Bu metin bizim için hükümsüzdür. Sahada dayatılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamada, örgütün anlaşmanın uygulanmasını engellemek amacıyla “her türlü yöntemi” kullanmaya hazır olduğu vurgulandı.

Hizbullah’a yakın çevreler, anlaşmanın bölgedeki güç dengelerini değiştirebileceğini ve özellikle güvenlik başlıklarında yeni düzenlemeler getirebileceğini savunuyor. Örgüt cephesi ise bunun Lübnan iç siyasetinde yeni bir kırılmaya yol açabileceği görüşünde.

Öte yandan Lübnan’daki siyasi aktörler arasında da anlaşmaya ilişkin farklı görüşler dikkat çekiyor. Bazı çevreler metni diplomatik bir kazanım olarak değerlendirirken, bazıları ise ülkenin iç dengeleri ve güvenlik mimarisi açısından riskler barındırdığı görüşünü dile getiriyor.

Uzmanlar, Hizbullah’ın sahada karşılık verme yönündeki açıklamasının, sınır hattında gerilimi artırabileceğine ve kırılgan güvenlik ortamını daha hassas hale getirebileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde hem diplomatik temasların hem de sahadaki gelişmelerin yakından izleneceği belirtiliyor.