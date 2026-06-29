İran’dan Güç Gösterisi: “Demir Kubbe’yi Aşabilen İHA ve Füzeler Seri Üretimde”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komutanları, son günlerde bazı dış kaynaklarda dile getirilen “İran’ın hava savunma sistemlerinin zayıfladığı” yönündeki iddialara karşı açıklama yaptı. Yetkililer, ülkenin savunma altyapısının planlı biçimde güçlendirildiğini ve operasyonel kapasitede herhangi bir zafiyet bulunmadığını belirtti.

Tahran’da yapılan değerlendirmelerde, son çatışma süreçlerinden elde edilen saha deneyimlerinin savunma sanayii projelerine doğrudan yansıtıldığı ifade edildi. Özellikle insansız hava araçları ve füze sistemlerinde önemli teknolojik güncellemelerin yapıldığı, bazı platformların menzil, hız ve hedef hassasiyeti açısından geliştirildiği aktarıldı.

İranlı komutanlar, farklı irtifa ve hız profillerine sahip yeni nesil saldırı sistemleri üzerinde yoğun şekilde çalışıldığını belirterek, bu platformların bazı hava savunma sistemlerini aşabilecek kabiliyetler kazandığını öne sürdü. Bu kapsamda geliştirilen bazı İHA ve füze türlerinin seri üretim aşamasına geçtiği ve askeri envantere kademeli olarak dahil edildiği kaydedildi.

Savunma analistleri, bölgede askeri teknolojiler alanındaki rekabetin giderek hızlandığını vurguluyor. İnsansız sistemlerin, hassas güdümlü mühimmatın ve gelişmiş hava savunma teknolojilerinin son yıllarda savaş doktrinlerini önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çekiliyor.

Tahran yönetimi ise savunma stratejisinin “caydırıcılık” temeline dayandığını yineleyerek, askeri kapasitenin ülkenin güvenliği için geliştirilmeye devam edeceğini belirtti. Uzmanlar, bu tür açıklamaların yalnızca askeri bir mesaj değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine yönelik bir uyarı niteliği taşıdığını ifade ediyor.