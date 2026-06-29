Regev’den Koridor Uyarısı: “Yeni Demiryolu Hatları İsrail’i Devre Dışı Bırakıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, son dönemde Orta Doğu’da şekillenen yeni ulaştırma projelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Regev, Suudi Arabistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinin üzerinde çalıştığı demiryolu ağları ve ticaret koridorlarının, İsrail’in bölgesel lojistik rolünü zayıflatabileceğini söyledi.

Katıldığı bir toplantıda konuşan Regev, küresel ticaretin yön değiştirdiğini ve yeni güzergâhların hızla devreye alındığını belirtti. Bu projelerin hayata geçmesi halinde İsrail’in Doğu Akdeniz merkezli lojistik avantajının azalabileceğini ifade eden Regev, “Bölgedeki yeni hatlar İsrail’i by-pass eden bir yapı kuruyor. Bu yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele” dedi.

Son yıllarda Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında geliştirilen ulaştırma ve altyapı projeleri, Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılık sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Demiryolu bağlantıları, liman entegrasyonları ve kara yolu ağlarının genişletilmesiyle alternatif ticaret güzergâhları oluşturulması planlanıyor. Bu gelişmelerin, geleneksel deniz yollarına ek olarak daha hızlı ve maliyet etkin seçenekler sunabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bölgedeki lojistik rekabetin giderek arttığına dikkat çekiyor. İsrail’in Akdeniz limanları ve planlanan kara-demiryolu entegrasyon projeleriyle küresel tedarik zincirinde önemli bir konum hedeflediği biliniyor. Ancak yeni bölgesel iş birliklerinin, ticaret akışlarını farklı eksenlere kaydırabileceği değerlendiriliyor.

Regev, İsrail’in bu gelişmelere karşı altyapı yatırımlarını hızlandırması ve uluslararası ortaklıklarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde bölgedeki ulaşım projelerinin ekonomik olduğu kadar jeopolitik sonuçlar da doğurması bekleniyor.