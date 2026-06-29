İsrail’den Siber Alarm: İran Kaynaklı Saldırılar Üçe Katlandı

Yetkililer, saldırıların yalnızca internet sitelerini hedef alan basit girişimlerle sınırlı olmadığını, daha karmaşık ve organize yöntemlerin de kullanıldığını belirtti. Özellikle enerji altyapıları, iletişim ağları ve bazı kamu kurumlarına yönelik saldırı girişimlerinin tespit edildiği kaydedildi.

Siber güvenlik birimleri, son aylarda farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların ağlarına sızma girişimlerinin arttığını ve bu saldırıların bazı durumlarda veri çalma ya da sistemleri geçici olarak devre dışı bırakmayı amaçladığını ifade ediyor. Bu nedenle kritik altyapı işletmeleri ve devlet kurumlarının güvenlik protokollerini güçlendirmesi için ek önlemler alındığı bildirildi.

Uzmanlara göre modern çatışmalarda siber alan giderek daha önemli bir cephe haline geliyor. Askeri gerilimlerin arttığı dönemlerde devlet destekli ya da devlet bağlantılı grupların dijital saldırılarla karşı tarafın altyapısını hedef alması artık sıkça görülen bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, kurumlara ve özel sektöre yönelik güvenlik uyarılarını artırırken, olası saldırılara karşı erken tespit ve hızlı müdahale sistemlerinin devreye alındığını duyurdu. Yetkililer, siber tehditlerin devam edebileceği uyarısında bulunarak kurumların güvenlik standartlarını sürekli güncel tutması gerektiğini vurguladı.