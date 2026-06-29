Lamerd’de Füze Saldırısı İddiası: Okul ve Spor Tesisi Vuruldu, Siviller Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın güneyindeki Lamerd kentinde meydana gelen füze saldırısı, bölgede büyük yankı uyandırdı. Yerel kaynaklar, ABD tarafından ilk kez kullanıldığı öne sürülen PrSM (Precision Strike Missile) tipi füzelerin bir okul binası ile bitişiğindeki spor tesisini hedef aldığını ileri sürdü.

Olay sırasında okulda öğrencilerin bulunduğu, spor tesisinde ise gençlerin antrenman yaptığı belirtildi. Bölgedeki sağlık yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananların tamamının sivil olduğunu açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırının ardından olay yerinde geniş çaplı arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıkları, patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğunu, camların kırıldığını ve çok sayıda aracın zarar gördüğünü aktardı. Güvenlik güçleri ise bölgeyi kordon altına aldı.

PrSM füzeleri, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle bilinen yeni nesil bir sistem olarak tanımlanıyor. İddialara göre bu sistem ilk kez aktif bir operasyon kapsamında kullanıldı. Ancak konuya ilişkin resmi bir teyit ya da ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı.

Saldırı, uluslararası kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılırken, diplomatik kanallarda temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor. Lamerd’de yaşananlar, çatışma ortamında sivillerin güvenliğine ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı.