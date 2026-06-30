Eski ABD'li vekilden itiraf: Amerika için savaş ticarettir, şirketler meclisi yönetiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene, Rus haber ajansı Tass'a verdiği demeçte, savaşların savunma sanayi için sürdürülebilir bir ticaret haline geldiğini öne sürdü. İran'a karşı savaş ve ABD yönetiminin Küba'ya yönelik saldırı niyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Greene, "Savaşlar asla bitmiyormuş gibi görünüyor. Bu hisse sahibiz. Çünkü savaş ticarettir. Bu acı bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Greene, Washington'daki yıllık deneyiminin ardından edindiği görüşü şöyle aktardı: "Savaşın büyük olasılıkla asla sona ermeyeceğini öğrendim, çünkü onsuz savunma yüklenici şirketler silah satışına, yeni silahlar, gelişmiş insansız hava araçları, uçaklar, bombalar ve her türlü mühimmat üretimine devam edemez."

"Eski mühimmat tüketiliyor, yeni siparişler geliyor"

Greene, birçok savaşın tam da bu tür hesaplarla meşrulaştırıldığını belirtti. Eski mühimmatın tüketilmesiyle ABD hükümetinin, şirketlerin ürettiği yeni silahları satın alabileceğini ifade eden Greene, bu döngünün savaşları körüklediğini kaydetti. Bu açıklamalar, ABD savunma sanayisinin dış politika kararları üzerindeki etkisine yönelik eleştiriler bağlamında değerlendiriliyor.

"Lobilerin Kongre'deki nüfuzu muazzam"

Greene, ABD savunma sanayisinin ve lobi gruplarının Kongre üzerindeki etkisinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Savunma sanayi lobilerinin ve finansörlerinin muazzam bir nüfuzu var. Bu devasa bir iş ve tam anlamıyla bir şeytan işi" şeklinde konuşan Greene, bu durumun Kongre kararlarını şekillendirdiğini ifade etti.

Trump ile ilişkisinin kesilmesi

Cumhuriyetçi vekil, uzun süre Donald Trump'ın en belirgin destekçilerinden ve MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) hareketinin kilit figürlerinden biri olarak biliniyordu. Ancak Greene'in ABD'nin dış müdahalelerine ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına yönelik sert eleştirileri üzerine Trump'ın birkaç ay önce kendisiyle ilişkisini kestiği hatırlatılıyor. Bu kopuşun, Greene'in savaş karşıtı söyleminin, Trump'ın dış politika yaklaşımıyla uyuşmamasından kaynaklandığı yorumlanıyor.