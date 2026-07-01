Şifa Tıp Kompleksi’nde Kritik Eşik: Diyaliz Hastaları İçin İlaç ve Malzeme Krizi Büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki çatışma ve abluka koşulları, Gazze’deki sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirmiş durumda. Şifa Tıp Kompleksi’ndeki sağlık yetkilileri, özellikle kronik böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz seanslarına ihtiyaç duyan hastaların durumunun vahim olduğunu belirtiyor. Haftada birkaç kez makineye bağlanması gereken hastalar, gerekli filtreler, diyaliz solüsyonları ve ilaçların tedarik edilememesi nedeniyle tedavilerini tamamlayamıyor.

Hastaneden gelen raporlar, birçok hastanın tedaviye erişememesi sebebiyle sağlık durumlarının hızla kötüleştiğine işaret ediyor. Tıbbi personel, stokların tükenmesi nedeniyle öncelik sıralaması yapmak zorunda kaldıklarını, bu durumun ise zaten kısıtlı olan kapasiteyi daha da zorladığını ifade ediyor. İlaç ve malzeme tedarik zincirindeki aksamalar, yalnızca diyaliz ünitelerini değil, hastanenin genel işleyişini de felç etmiş durumda.

Uzmanlar, diyalizin aksamasının kısa sürede kandaki toksinlerin birikmesine ve organ yetmezliğine yol açtığı konusunda uyarıyor. Hastane yönetimi, uluslararası yardım kuruluşlarına ve bölgedeki aktörlere, “zamanın daraldığı” vurgusuyla acil tıbbi sevkiyat çağrısını yineliyor. Mevcut malzeme yetersizliği, hastanenin acil servislerinde sadece “günü kurtarmaya” yönelik bir müdahale biçimine geçilmesine neden oluyor.

Bölgedeki insani kriz derinleşirken, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, Şifa Tıp Kompleksi’ndeki bu tablonun daha geniş çaplı bir sağlık felaketinin habercisi olduğundan endişe ediyor. Gerekli tıbbi desteğin sağlanamaması durumunda, önümüzdeki günlerde kaybedilecek yaşam sayısının artabileceği uyarısı yapılıyor. Şu an için hastane koridorlarında bekleyen yüzlerce hasta, umutla sınırların açılmasını veya temel malzemelerin ulaştırılmasını bekliyor.