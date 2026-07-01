Sınırın Ötesindeki “Görünmezler”: İsrail Hava Savunmasında İHA Kâbusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Milyarlarca dolarlık askeri yatırıma ve katmanlı hava savunma sistemlerine rağmen, Gazze sınırındaki İHA trafiği İsrail savunma stratejisinde ciddi bir gedik açtı. Askeri verilerin ortaya koyduğu 28 başarılı sızma vakası, sadece istatistiksel bir sayı olmanın ötesinde, modern savaş sahasında “ucuz teknolojinin” pahalı savunma sistemleri üzerindeki zaferini simgeliyor.

Güvenlik uzmanları, bu tür küçük çaplı dronların tespit edilmesindeki güçlüğe dikkat çekiyor. Geleneksel radarların çoğu zaman “gürültü” olarak algılayıp göz ardı ettiği bu araçlar, çok alçak irtifadan uçarak savunma radarlarının kör noktalarından faydalanıyor. Özellikle İsrail’in Demir Kubbe gibi sistemleri büyük roket ve füzelere odaklanmışken, bu “amatör” görünümlü ancak etkili araçlar, savunma kalkanının altına sızmayı başarıyor.

Bu durum, İsrail ordusu içinde de ciddi bir iç tartışmayı tetiklemiş durumda. “Sınırın ötesindeki hayaletler” olarak adlandırılan bu İHA’ların, sadece istihbarat toplama ve gözetleme faaliyetlerinde değil, doğrudan saldırı ve taciz operasyonlarında kullanılması, sahadaki askeri hareketliliği felç ediyor. Özellikle sınır hattındaki devriye unsurlarının ve lojistik hatların bu dronlar nedeniyle sürekli risk altında olduğu belirtiliyor.

Askeri analizler, Tel Aviv yönetiminin bu yeni tehdidi bertaraf etmek için geleneksel hava savunma yöntemlerinin ötesine geçmesi gerektiğini savunuyor. Elektronik harp, dron savar sistemleri ve sinyal kesicilerin yaygınlaştırılmasına rağmen, karşı tarafın bu teknolojileri “asimetrik savaş” taktikleriyle sürekli geliştirmesi, iki taraf arasındaki “kedi-fare” oyununun şiddetini artırıyor.

Gazze sınırındaki bu hava trafiği, sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda İsrail’in “geçilemez sınır” imajına da ciddi bir darbe vuruyor. Uzmanlar, İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu durumu kontrol altına alamazsa, sınır boylarındaki askeri stratejisini tamamen revize etmek zorunda kalacağı görüşünde birleşiyor.