Haşdi Şabi, Irak halkını Şehit İmam Ayetullah Hamanei'in cenaze törenine davet etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi), yayımladığı resmi çağrıyla Irak halkını, İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenine coşkulu ve kitlesel şekilde katılmaya davet etti.

Irak kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Haşdi Şabi, yayımladığı özel video mesajında İslam Devrimi'nin şehit liderinin mücadelesini ve liderliğini övgüyle anarken, İslam ümmeti ile Irak halkını cenaze törenine katılarak bu büyük mücahidin ideallerine bağlılıklarını bir kez daha ortaya koymaya çağırdı.

Direniş gruplarının şehit lidere bağlılığını yansıtan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu tabutta bir çağın efendisi, izzet ve şerefin komutanı yatmaktadır. Dağlar kadar yüce bir lider, dünyalar kadar büyük bir adamdır. Bu tabutun ağırlığı belki hafif olabilir; ancak onun sahibinin büyüklüğünü ve azametini taşımaya Âdemoğullarının omuzları dahi güç yetiremez."

Söz konusu çağrının ardından Irak genelinde cenaze törenine katılım yönünde çok sayıda destek ve hazırlık mesajının paylaşıldığı belirtildi.

Öte yandan Iraklı yetkililer, halkın cenaze törenine katılımını kolaylaştırmak amacıyla Müsenna, Bağdat, Necef, Kerbela, Babil, Zikar, Basra, Meysan ve Vasıt eyaletlerinde 8 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Kararın, Ayetullah Uzma Şehit Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenine geniş katılımın sağlanması amacıyla alındığı ifade edildi.