İran Savaşının Maliyeti 100 Milyar Doları Aştı: Pentagon Kongre’de Hesap Veremiyor

‘Şeffaflık’ Krizi

Kongre’ye sunulan raporlarda harcama kalemlerinin belirsizliği, milletvekilleri arasında memnuniyetsizliğe yol açtı. Askeri operasyonların lojistik, mühimmat ve personel maliyetlerini içeren kalemlerin güncel verilere dayanmaması, Pentagon ile yasama organı arasındaki denetim mekanizmasını tıkamış durumda. Komite üyeleri, 100 milyar doları aşan bir meblağın nasıl yönetildiğine dair “hesap verilebilir” bir döküm talep ederken, Bakanlık yetkilileri operasyonel gizlilik ve süreçlerin karmaşıklığını gerekçe göstererek net rakam vermekten kaçınıyor.

Siyasi Bedel Artıyor

Savaşın maliyetine dair oluşan bu belirsizlik, yönetim üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor. Ekonomik veriler, çatışmanın uzamasının yalnızca Pentagon’un bütçe dengesini değil, aynı zamanda ülkenin orta ve uzun vadeli mali planlamasını da zorladığını gösteriyor. Kongre kaynakları, “yönetilebilir bir maliyet” sınırının aşıldığı ve harcamaların denetimsiz bir şekilde büyüme eğilimi gösterdiği uyarısında bulunuyor.

Pentagon’un Kongre’ye güncel bir bilanço sunamaması, çatışmanın nihai hedefleri ve süresi hakkındaki soru işaretlerini de derinleştiriyor. Washington’daki siyasi çevreler, bu mali tablonun netleşmemesi halinde, bütçe görüşmelerinde yönetimin elinin zayıflayacağı ve askeri stratejinin meşruiyetinin daha yüksek sesle sorgulanacağı görüşünde birleşiyor.