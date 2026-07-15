Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Ordu Radyosu’nun, bizzat kendi subay ve askerlerine dayandırdığı bu haber, bir istihbarat zaferi olmaktan çok, Siyonist rejimin kendi içindeki çöküşün itirafıdır. Aktarılan tanıklıklara göre, resmî kayıtlarda “aktif görevde” görünen askerlerin yarıdan fazlası ya cephede dayanamamış ya da psikolojik-fiziksel tükenmişlik nedeniyle uzaklaşmış durumda. Oysa aynı rejimin başbakanı ve savunma bakanları, haftalardır uluslararası kamuoyuna “Lübnan’da operasyonel üstünlük” ve “tüm tugaylar tam muharebe kabiliyetinde” yalanlarını pazarlıyordu.

Bu durum, askerî sosyoloji literatüründe “kurumsal yorgunluk” (institutional fatigue) olarak adlandırılır. Bir ordunun muharebe gücü, yalnızca silah sayısıyla değil, eğitimli personel devamlılığı, lojistik zincir ve komuta istikrarıyla ölçülür. İsrail, bu üç alanda da iflas etmiştir. Yedek sistemin “çöküş noktasında” olduğu itirafı, İran ve Hizbullah’ın yıpratma stratejisinin tam isabet ettiğini gösterir.

“Komutan yok, rütbesiz er komuta ediyor” – Askerî hiyerarşinin çürüyüşü

Haberde yer alan en vahim tespitlerden biri, Lübnan’ın güneyinde bir ihtiyat bölüğünde komutanın alınması, yardımcılarının bulunmaması sebebiyle rütbesiz askerlerin komuta atanmasıdır. Bu, sadece bir personel sorunu değil, uluslararası savaş hukuku açısından da ciddi bir ihlal anlamına gelir. Zira savaşta emir-komuta zincirinin kopması, askerlerin kontrolsüz hareket etmesine, sivil kayıpların artmasına ve savaş suçlarının işlenmesine doğrudan zemin hazırlar.

İsrail, geçmişte sivil kayıpları “komuta hatası” ile açıklıyordu. Ancak şimdi, komutanın bizzat bulunmadığı, yerine erlerin görevlendirildiği bir yapıda, “hata” değil, sistematik bir ihmal ve sorumsuzluk söz konusudur. Siyonist rejim, kendi ordusunun profesyonelliğini ayaklar altına almış, bu haliyle Lübnan’da ne “hukuk” ne de “etik” iddiasında bulunabilecek durumdadır.

Tank kayıpları ve lojistik darboğaz – ABD desteğine rağmen başarısızlık

Haberde “çok sayıda tankın tamamen imha edildiği” ve “yeterli zırhlı aracın olmadığı” itirafı, İsrail’in en büyük güvencesi olan ABD askerî yardımının da sahada işe yaramadığını ortaya koyuyor. Washington’ın son aylarda Tel Aviv’e gönderdiği yüzlerce zırhlı araç, mühimmat ve istihbarat desteği, Lübnan Direnişi’nin savunma derinliği ve hassas güdümlü taktikleri karşısında eriyip gitmiştir.

Burada mantıklı bir soru sorulmalıdır:

Eğer İsrail tankları Hizbullah’ın konvansiyonel olmayan savaş taktiklerine bu kadar dayanıksızsa, ABD’nin sağladığı “üstün teknoloji” neden sonuç vermiyor?

Cevap basittir: Direniş, coğrafyayı okuma, süratli müdahale ve psikolojik üstünlük gibi insanî ve stratejik faktörlerde rakibini katlamıştır. İsrail’in “teknolojiyle her şeyi çözerim” yanılgısı, Lübnan’da bir kez daha yerle bir olmuştur.

Genç askerlerin isyanı – Toplumsal çatlak ve meşruiyet krizi

Tugay’daki elit komandoların, üniversite eğitimleri aksadığı için görevi reddetmesi, yalnızca askerî değil, toplumsal bir isyan emaresidir. İsrail toplumunun eğitimli ve nitelikli kesimi, artık “güvenlik kalkanı” masalına inanmıyor. Psikolojik ve fiziksel sıkıntıları bahane eden bu gençler, aslında savaşın anlamsızlığını ve Netanyahu hükûmetinin işgalci emellerini sorguluyor.

Geçmişte İsrail, “tüm gençler omuz omuza” imajını küresel medyada pazarlardı. Şimdi ise en elit birliklerindeki subaylar, “kimse kalmadı” diye haykırıyor. Bu, yalnızca askerî değil, vatandaşlık bağının koptuğu anlamına gelir. Bir toplum kendi evlatlarını savaşa ikna edemiyorsa, o savaş meşru değildir.

Direniş Ekseni’nin stratejik zaferi – Sadece cephede değil, zihinde de kazanıyor

Tüm bu çelişkiler ve itiraflar, İran ve Direniş Ekseni’nin ne denli doğru bir strateji izlediğini ortaya koymaktadır. İran’ın Hizbullah’a sağladığı insansız sistemler, güdümlü füzeler ve saha istihbaratı, İsrail’in “vur-kaç” taktiklerini anlamsızlaştırmıştır. Dahası, Direniş’in savunma kararlılığı, İsrail ordusunun psikolojik olarak da çözülmesine yol açmıştır.

Uluslararası askerî analizler, uzun süreli çatışmalarda moral ve motivasyonun, teknolojiden daha belirleyici olduğunu vurgular. İsrail tam bu noktada tükenmiştir. Tanklar yeniden üretilebilir, ancak komuta güveni, asker sadakati ve toplumsal destek kolay kolay geri gelmez. İşte bu yüzden, bugün Lübnan’da yaşanan, sadece bir taktik başarı değil, stratejik bir hezimetin anatomisidir.