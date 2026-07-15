ABD yine İran'a saldırdı, Devrim Muhafızları'ndan anında misilleme geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını öne sürdüğü İran kabiliyetlerini zayıflatmak amacıyla İran’a yönelik ilave bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların Amerikan kuvvetlerinin İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu açıklamaların ardından CENTCOM, Türkiye saatiyle 23.00’te yaptığı ikinci bir paylaşımla, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine gidip gelen gemilere karşı deniz ablukasının yeniden başlatıldığını iddia etti. Paylaşımda, “Şu anda Orta Doğu genelinde 20’den fazla ABD Donanması savaş gemisi ve yüzlerce askerî uçak faaliyet gösteriyor. Amerikan güçleri tetikte, ölümcül ve hazır durumda kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

ABD uçaklarından İran’ın güneyine gece boyu saldırılar

CENTCOM’un ilerleyen saatlerdeki yeni açıklamasına göre, TSİ 05.00 itibarıyla İran’a yönelik hava saldırılarının yeni dalgası tamamlandı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınları ile İran’ın kıyı bölgelerinde düzinelerce askerî hedefin vurulduğu, ABD savaş uçakları, insansız hava araçları ve gemilerinin 7 saat boyunca İran’ın füze ve İHA alanları, donanma kabiliyeti ile kıyı savunma sistemlerini hedef aldığı belirtildi.

İran basınından Ahvaz, Bender Abbas, Keşm ve Hengam’da patlama haberleri

ABD saldırılarının hedef aldığı noktalara ilişkin İran basınında çeşitli haberler yayınlandı. İran resmî ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, ABD’nin Ahvaz kentinin birkaç noktasına saldırı düzenlediğini doğruladı. Ayrıca Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda üç patlama meydana geldiği, ilerleyen saatlerde ise Keşm ve Hengam adalarına ABD tarafından saldırılar düzenlendiği duyuruldu. Keşm Adası’nda bir noktanın ABD saldırısıyla hedef alındığı, olaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

İlam’daki su üretim tesisi 3 füzeyle vuruldu

İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu. Devrim Muhafızları’nın (IRGC) açıklamasına göre, gece boyunca ABD uçakları Huzistan’ın Huveyze kentinde çiftçilerden alınan buğdayın depolandığı bir ambarı ve İlam’ın Dehloran kentindeki su fabrikasını da bombaladı.

Bu saldırılar, uluslararası hukukta açıkça savaş suçu olarak tanımlanan sivil altyapı hedef alma eylemleri arasında değerlendiriliyor. Cenevre Sözleşmeleri’nin ek protokollerine göre, sivillerin hayatta kalması için zorunlu olan içme suyu, gıda depolama ve enerji tesislerinin hedef alınması yasaktır. ABD’nin bu eylemleri, “savunma” ve “misilleme” söylemleriyle meşrulaştırma çabalarının ise uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği bulunmuyor.

IRGC’den Kuveyt’teki ABD üslerine misilleme: Nasr 2’nin altıncı dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin saldırılarına misilleme olarak Bahreyn’deki Şeyh İsa Üssü’nde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nde konuşlu MQ9 insansız hava aracı rampalarının İHA’larla hedef alındığını duyurdu.

Bunun yanı sıra, daha önce açıklanan “Nasr 2” operasyonunun altıncı dalgasında, “Ya Rasulullah” koduyla Kuveyt’teki Amerikan askerî üssüne kapsamlı bir saldırı düzenlendi. IRGC’nin 14 numaralı bildirisinde, saldırıda hedef alınan unsurlar arasında:

Üssün uydu iletişim merkezi, PATRIOT hava savunma sistemi kompleksi,

Füze ve hava savunma radarı,

HIMARS roket fırlatma rampaları sayıldı.

IRGC, tüm bu hedeflerin füze ve kamikaze İHA’larla isabetle vurularak imha edildiğini duyurdu. Daha önce ABD’nin bölgedeki hava savunma sistemlerinin “geçilmez” olduğu yönündeki iddiaları hatırlatılırken, bu operasyonun söz konusu iddiaları fiilen çökerttiği vurgulanıyor.

14 numaralı bildiri: Kuveyt halkına tarihî çağrı

Devrim Muhafızları, resmî internet sitesi ve Tasnim Haber Ajansı üzerinden yayınladığı 14 numaralı bildiriyle Kuveyt halkına doğrudan seslendi. Bildiride, ABD’nin Minab okulunda 168 çocuğu katlettiği, İmam Hamaney’e suikast düzenlediği ve bu saldırıların Kuveyt topraklarındaki Amerikan üslerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şeytan büyük Amerika’nın çocuk katili ordusu, büyük İslam lideri ve eşsiz din merci İmam Hamaney’i şehit ederek, Minab okulunda 168 çocuğu parçalayarak bize karşı savaş başlattı. Bu savaşın kaynağı, Kuveyt’in kutsal topraklarındaki Amerikan işgal güçlerinin üsleridir.”

Bildiride ayrıca Kuveyt halkına, “Bu çocuk katillerini topraklarınızdan çıkarın, İslam topraklarını işgalci üslerden kurtarmak için hiçbir fırsatı kaçırmayın” çağrısı yapıldı.

İran’dan petrol ve doğalgaz ihracatına ambargo tehdidi

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu. Bu hamle, ABD’nin deniz ablukası iddialarına karşı İran’ın en güçlü cevabı olarak değerlendiriliyor. Zira Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün önemli bir kısmı Basra Körfezi ülkelerine ait. İran’ın bu tehdidi, küresel enerji piyasalarında ani bir fiyat sıçramasına neden olurken, ABD’nin “serbest ticaret” ve “uluslararası su yollarının güvenliği” söylemleriyle fiili abluka politikası arasındaki çelişkiyi de bir kez daha ortaya koyuyor.

Bahreyn’de alarm sistemi devreye girdi

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurdu. Vatandaşlara sakin kalmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmî kanallardan takip etmeleri çağrısı yapıldı. Bu durum, ABD’nin bölgedeki askerî varlığının sadece İran’ı değil, aynı zamanda körfez müttefiklerini de doğrudan riske soktuğunu gösteriyor.

Uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirme ve çelişkiler

ABD yönetimi, bir yandan “İran’ı ticari gemilere yönelik tehdit oluşturmakla” suçlarken, diğer yandan sivil su tesisleri, buğday ambarları ve nüfus yoğunluğunun bulunduğu kentsel alanları hedef almaktadır. Bu eylemler, Lahey Sözleşmeleri ve Cenevre Sözleşmeleri’nin 1977 tarihli Ek Protokolü uyarınca açık bir savaş suçu niteliğindedir. ABD’nin “savunma amaçlı” açıklamaları, sivil altyapıyı hedef alan saldırılarla birlikte değerlendirildiğinde, Washington’un uluslararası hukuka saygı iddiasının tamamen samimiyetsiz olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca ABD’nin, geçmiş yıllarda defalarca “İran boğazı kapatmakla tehdit ediyor” propagandasını yapmasına rağmen, şimdi fiilen deniz ablukası uygulamaya kalkışması, çifte standart politikanın en somut örneği olarak kaydediliyor. ABD, kendi yaptığını “güvenlik önlemi” olarak sunarken, İran’ın benzer adımlarını “tehdit” olarak nitelendiriyor. Bu ikiyüzlü yaklaşım, uluslararası kamuoyunda ABD’nin güvenilirliğini daha da aşındırıyor.

Direniş Ekseni’nin stratejik kazanımları

IRGC’nin misilleme saldırıları ve Kuveyt halkına yönelik çağrısı, Direniş Ekseni’nin bölgede sadece askerî değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir mobilizasyon başlattığını gösteriyor. Kuveyt, Bahreyn ve diğer körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinin artık güvenli olmadığı mesajı, ABD’nin lojistik ikmal hatlarını ve bölgesel caydırıcılık iddialarını doğrudan hedef alıyor.

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyetini ve alternatif rotaları kontrol etme kabiliyetini bir kez daha kanıtlaması, ABD’nin askerî seçeneklerini daraltırken, uluslararası ticaret aktörlerini de İran’ın güvenlik çerçevesine daha fazla bağımlı hale getiriyor. Uzmanlar, ABD saldırılarının her yeni dalgasının, İran ve müttefiklerinin stratejik konumunu güçlendirdiğini, ABD’nin ise bölgede yalnızlaştığını ve itibar kaybettiğini belirtiyor.

Bu çerçevede, yaşanan son gelişmeler, ABD’nin savaş politikalarının bölgeye barış değil, yıkım ve istikrarsızlık getirdiğini; İran ve Direniş Ekseni’nin ise meşru müdafaa, uluslararası hukuka bağlılık ve sivil halkları koruma vurgusuyla haklı duruşunu sürdürdüğünü ortaya koyuyor.