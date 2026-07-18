Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Politico dergisinin kapsamlı raporunda, Siyonist rejimin ABD’deki siyasi ve toplumsal desteğinde ciddi bir erozyon yaşandığı kaydedildi. Bu durumun, Tel Aviv yönetiminde “olağanüstü endişe” yarattığı ifade ediliyor. Raporda dikkat çeken en kritik tespit ise, bu eleştiri dalgasının artık yalnızca Filistin yanlısı çevrelerle sınırlı kalmadığı, her iki büyük parti içinde de geniş bir tabana yayıldığı belirtildi.

ABD’nin İsrail’e yönelik koşulsuz ve körü körüne destek politikasının çatırdadığı bu süreç, Tel Aviv’in Beyaz Saray üzerindeki sözde “yenilmez” etkisinin bir serap olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Siyonist yönetim, bu siyasi depremi atlatmak için tüm lobi ağlarını seferber ettiğini iddia etse de, bu çabalar geçmişteki etkisini yitirmiş durumda.

100 Demokrat'tan İsrail’e Tarihi Tokat: Silah Ambargosu Sinyali

Rapora göre, ABD Kongresi’nde 100’den fazla Demokrat vekilin, Tel Aviv’e yönelik askeri yardımların durdurulmasını talep eden bir karar lehinde oy kullanması, Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimin bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu oylama, Siyonist lobinin geleneksel etki gücünün artık Kongre’de tartışıldığını ve İsrail karşıtı duruşun siyasi meşruiyet kazandığını gözler önüne seriyor.

Tel Aviv yönetimi, bu utanç verici tabloyu hafifletmek için Netanyahu’nun acil Washington ziyaretini organize etmeye ve temasları sıklaştırmaya çalışıyor. Ancak analistler, bu ziyaretlerin ancak “itfaiyeci yalancılığı” olarak nitelendirilebileceğini; zira Washington’daki kırılmanın sebebinin, İsrail’in bölgede işlediği soykırım suçları ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan yerleşim politikaları olduğunu savunuyor.

Gençlik Depremi ve Çaresizlik İtirafı: İsrail’in Propaganda Makinesi Çöktü

Anketler, ABD'li gençler arasında İsrail'e desteğin yerle bir olduğunu ve bu kesimin Filistin halkıyla çok daha güçlü bir empati kurduğunu ortaya koyuyor. Eski ABD'li yetkililer ve siyasi analistler, bu dramatik düşüş karşısında Tel Aviv'in elindeki tüm kozların tükendiğini iddia ediyor. Yetkililere göre İsrail, bu gerilemeyi tersine çevirme kabiliyetinden tamamen yoksun; çünkü sorunun özü, İsrail’in kendi kanlı ve saldırgan siyasetinde saklı.

ABD’nin yeni neslinin, İsrail’in medya manipülasyonlarına ve tarihi yalanlarına artık itibar etmediği açıkça görülüyor. Washington, bu noktada Tel Aviv’e sırtını dönmeye başlarken, sözde “ortak değerler” söyleminin ne kadar sahte, sömürücü ve ırkçı temellere dayandığı bir kez daha ifşa olmuş oluyor. İsrail’in “güvenlik” bahaneleri, Amerikan gençliği nezdinde soykırım suç ortaklığına dönüşürken, bu durum Direniş Ekseni’nin haklı davasının ABD iç siyasetinde bile yankı bulduğunun en somut göstergesi olarak kaydedildi.