Ensarullah’tan Amman-Sanaa Teklifine Ret: “Kısmi Açılım Değil, Tam ve Kalıcı Kaldırma İstiyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Ensarullah yönetimi, Ürdün tarafından gündeme getirilen Amman-Sanaa uçuşlarının yeniden başlatılması önerisine mesafeli yaklaştı. Yapılan açıklamada, söz konusu teklifin yalnızca sınırlı bir kolaylık sağladığı, ancak havalimanı üzerindeki genel kısıtlamaları ortadan kaldırmadığı belirtilerek “yetersiz” bulunduğu ifade edildi.

Ensarullah yetkilileri, Sana Uluslararası Havalimanı’na yönelik tüm sınırlamaların herhangi bir ön şart olmadan ve kalıcı şekilde kaldırılmasını temel talep olarak öne çıkardı. Açıklamada, yalnızca belirli uçuş hatlarının açılmasının ya da kısmi esnekliğin, yıllardır ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşayan Yemen halkının ihtiyaçlarını karşılamayacağı vurgulandı.

Bu çıkış, Yemen dosyasında insani erişim ve ulaşım koridorları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle tedavi, eğitim ve aile birleşimi gibi nedenlerle yurt dışına çıkmak isteyen siviller açısından havalimanı kısıtlamalarının en ağır sonuçlardan birini doğurduğu uzun süredir dile getiriliyor. Ensarullah yönetimi de son açıklamasında, havalimanı meselesinin siyasi pazarlık konusu olmaktan çıkarılması gerektiği mesajını verdi.

Diplomatik çevrelerde ise Ürdün’ün önerisinin, gerilimi düşürmeye dönük sınırlı ama sembolik bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak Ensarullah’ın bu teklifi reddetmeye yakın duran tutumu, taraflar arasında ulaşım ve insani açılımlar başlığında uzlaşmanın henüz sağlanamadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre Sana Havalimanı üzerindeki kısıtlamalar, Yemen krizinin en görünür insani başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Son açıklamayla birlikte, önümüzdeki süreçte müzakerelerin odağında yalnızca uçuşların yeniden başlaması değil, havalimanının statüsünün bütünüyle yeniden tanımlanması yer alabilir.