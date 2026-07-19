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“Ülkeyi Felakete Sürüklüyorsunuz”: Müftü Kabalan’dan Siyasi İktidara İç Çatışma Uyarısı

19 Temmuz 2026 - 17:15
News ID: 1842289
“Ülkeyi Felakete Sürüklüyorsunuz”: Müftü Kabalan’dan Siyasi İktidara İç Çatışma Uyarısı

Lübnan’da siyasi tansiyon, Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan’ın sert çıkışıyla yeniden alevlendi. Mevcut iktidarın izlediği politikaların ulusal birliği temelden sarstığını vurgulayan Kabalan, ülkenin adım adım tehlikeli bir iç çatışma zeminine sürüklendiği konusunda en üst perdeden uyarıda bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’un siyasi merkezinde yankılanan bu çıkış, Lübnan’ın içinden geçtiği hassas dönemde iktidara yönelik en ağır eleştirilerden biri olarak kayıtlara geçti. Şeyh Kabalan, hükümet kanadının attığı adımların ve izlediği stratejilerin, devletin zaten kırılgan olan yapısını daha da zayıflattığını savundu.

Kabalan, “Siyasi elitlerin inatçı tutumları, halkın geleceğini ipotek altına alıyor” diyerek, ülkedeki sosyal dokunun ve mezhepsel dengelerin bu politikalarla dinamitlendiğine dikkat çekti. Başmüftü’ye göre, iktidarın dar siyasi hesapları, sokaktaki vatandaşı ve ülke güvenliğini doğrudan ateşe atıyor.

Siyasi gözlemciler, Kabalan’ın bu uyarısının sıradan bir eleştiriden öte, sahada yaşanabilecek bir toplumsal kırılmaya karşı “son ikaz” niteliği taşıdığını belirtiyor. Lübnan’da ekonomik kriz ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde yürütülen siyasi tartışmaların, artık Müftülük makamı tarafından “devletin bekasına yönelik bir tehdit” olarak tanımlanması, başkentteki gerilimin tırmandığının en somut işareti olarak görülüyor.

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