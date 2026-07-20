Iraklı Vekilden Silahsızlanma Açıklaması: Öncelik Tam Egemenlik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak Milletvekili Mikdad el-Hafaci, ülkedeki direniş gruplarının silahsızlandırılmasına yönelik çağrılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafaci, Irak’ın siyasi, güvenlik ve askerî alanlarda tam egemenliğe ulaşmadığı bir ortamda silah bırakma taleplerinin sahada karşılık bulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Silah meselesinin ülkenin içinde bulunduğu güvenlik şartlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Hafaci, yabancı güçlerin Irak’taki varlığı ile dış müdahalelerin sona erdirilmesini öncelikli konu olarak gösterdi. Irak’ın kendi toprakları ve güvenlik kararları üzerinde tam yetkiye sahip olması gerektiğini vurguladı.

Hafaci’ye göre direniş gruplarının ortaya çıkmasına neden olan şartlar ortadan kalkmadan yalnızca silahsızlanmaya odaklanan yaklaşımlar kalıcı sonuç üretmeyecek. Iraklı vekil, bu yöndeki girişimlerin kapsamlı bir ulusal güvenlik politikasıyla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Irak’ta silahların devlet denetimine alınması konusu, hükümetin güvenlik gündeminde yer alan başlıca tartışmalar arasında bulunuyor. Bazı siyasi çevreler bütün silahlı yapıların resmî güvenlik kurumlarına bağlanmasını savunurken, direniş yanlısı gruplar yabancı askerî varlık sürdüğü müddetçe silah bırakmanın ülkenin savunma kapasitesini zayıflatacağını ileri sürüyor.

Tartışmaların bir diğer boyutunu, Irak’ın uluslararası koalisyonla ilişkileri ve ülkede bulunan yabancı askerlerin geleceği oluşturuyor. Bağdat yönetimi bu varlığın sona erdirilmesine ilişkin temaslarını sürdürürken, takvim ve uygulama koşulları konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Hafaci’nin açıklaması, silahsızlanma meselesinin yalnızca iç güvenlik düzenlemesi olarak değil, Irak’ın egemenliği ve dış güçlerle ilişkileri kapsamında ele alınması gerektiği yönündeki görüşleri yeniden gündeme taşıdı. Konuya ilişkin siyasi uzlaşının nasıl sağlanacağı ise Irak siyasetinin temel gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.