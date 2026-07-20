Hürmüz’ün Güneyinde İki Tankerde Patlama: Gemilerin Durdurulduğu Açıklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde seyreden iki tankerde gece geç saatlerde patlama meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre gemiler, güvenlik riski taşıdığı belirtilen bir rotadan geçmeye çalıştıkları sırada yaşanan patlamaların ardından durduruldu.

Açıklamada tankerlerin isimleri, taşıdıkları yükler ve hangi ülkenin bayrağı altında seyrettiği belirtilmedi. Patlamaların gemilerin hangi bölümlerinde meydana geldiği ve olayın saldırı, mayın, teknik arıza veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda da bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızları, olayın ardından bölgedeki deniz unsurlarının harekete geçtiğini ve iki tankerin ilerleyişinin durdurulduğunu aktardı. Ancak bu müdahalenin kurtarma çalışması mı, güvenlik denetimi mi yoksa gemilere yönelik bir alıkoyma işlemi mi olduğu açıklığa kavuşturulmadı.

Mürettebatın durumu ve tankerlerde oluşan hasarın boyutu da belirsizliğini koruyor. Bölgedeki deniz güvenliği kurumları, gemi işletmecileri ve tankerlerin kayıtlı olduğu ülkelerden olayın ayrıntılarını doğrulayan kapsamlı bir açıklama henüz gelmedi.

Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı açısından kritik bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. Bölgede meydana gelebilecek güvenlik olayları, deniz taşımacılığında gecikmelere, sigorta primlerinin yükselmesine ve enerji piyasalarında yeni dalgalanmalara neden olabiliyor.

İranlı yetkililer daha önce de boğazdan geçecek gemilerin ilan edilen deniz güvenliği protokollerine ve belirlenen rotalara uyması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Son olay, Hürmüz çevresindeki rotaların güvenliği ve ticari gemilere uygulanan geçiş prosedürlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Patlamalara ilişkin iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken, olayın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair de resmî bilgi paylaşılmadı. Tankerlerin konumu, mürettebatın güvenliği ve deniz trafiğinin mevcut durumuna ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.