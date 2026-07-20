Ensarullah’tan Sanaa Havalimanı Uyarısı: Suudi Engellemesine Askerî Yanıt Verilecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki Ensarullah Hareketi, Sanaa Uluslararası Havalimanı’na yönelik olası bir engelleme girişimi konusunda Suudi Arabistan’a uyarıda bulundu.

Hareketin Siyasi Büro Üyesi Abdullah el-Naami, havalimanının faaliyetlerinin durdurulması veya uçuşların engellenmesi durumunda buna kapsamlı bir askerî karşılık verileceğini söyledi.

El-Naami, Sanaa Havalimanı’nın Yemen halkının dış dünyayla bağlantısı açısından temel öneme sahip olduğunu belirterek, havalimanına yönelik herhangi bir kısıtlamayı kabul etmeyeceklerini ifade etti. Olası askerî yanıtın kapsamı ve hedefleri konusunda ise ayrıntı paylaşmadı.

Açıklama, Yemen’de ulaşım hatları ve hava sahasının kullanımı konusundaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. Sanaa Havalimanı’ndaki uçuşlar, yıllardır devam eden çatışmalar ve uygulanan kısıtlamalar nedeniyle farklı dönemlerde askıya alınmış veya sınırlı biçimde gerçekleştirilmişti.

Havalimanı, özellikle hastaların, öğrencilerin ve ülke dışında yaşayan Yemenlilerin seyahati açısından kritik önem taşıyor. Ensarullah yönetimi, uçuşlara yönelik kısıtlamaların insani koşulları daha da ağırlaştırdığını savunuyor.

Suudi Arabistan’dan el-Naami’nin açıklamalarına ilişkin henüz resmî bir yanıt gelmedi. Sanaa Havalimanı’na yönelik yeni bir uygulamaya geçilip geçilmeyeceği konusunda da doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

Ensarullah’ın açıklaması, Yemen’deki kırılgan sükûnetin geleceği ve Suudi Arabistan ile yürütülen temasların seyri açısından yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Taraflardan gelecek açıklamalar ve havalimanındaki uçuşların durumu yakından takip ediliyor.