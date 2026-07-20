Bahreyn ve Kuveyt'te yoğun patlama sesleri duyuldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, ülke genelinde alarm sireplerinin devreye girdiği ve vatandaşların en yakın güvenli noktalara yönlendirildiği bildirildi.

Sireplerin bir süre sonra yeniden aktif hale geldiği ve ikinci bir uyarının yapıldığı aktarıldı. Yetkililer tarafından saldırının mahiyetine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Bahreyn’in, ABD donanmasının önemli üslerinden birine ev sahipliği yapması nedeniyle, olası bir çatışma ortamında doğrudan hedef haline geldiği değerlendiriliyor.

Kuveyt Ordusu İHA Saldırılarını Doğruladı

Bahreyn’deki alarmların ardından Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülke topraklarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlendiği doğrulandı.

Ordu kaynakları, söz konusu saldırılara karşı koyma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bölge kaynakları, bu saldırıların ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına karşı bir misilleme hareketi olduğunu açıkladı.

Kuveyt’in, ABD’nin bölgedeki hava operasyonları için kilit üslerinden biri olan Ali El-Salem Üssü’ne ev sahipliği yapması, ülkeyi çatışmanın içine çeken bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ABD Üsleri ve Bölgesel Ortakların Sorumluluğu

Yapılan değerlendirmelere göre, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerin ABD’ye ait askeri üs ve tesislere ev sahipliği yapması, bu ülkeleri doğrudan çatışmanın bir tarafı haline getiriyor.

Söz konusu ülkelerin, topraklarını İran’a yönelik saldırılar için bir sıçrama tahtası olarak sunmaları, kendi ulusal güvenliklerini riske attıkları eleştirisini beraberinde getiriyor. Bölgedeki gözlemciler, ABD’nin askeri varlığının aslında bu ülkeleri korumak bir yana, onları bölgesel gerilimin ana hedefleri arasına soktuğunu ifade ediyor.

Saldırılar, İran’ın meşru savunma hakkı çerçevesinde, kendi topraklarına yönelik ihlallere karşı bir caydırıcılık hamlesi olarak yorumlanırken; Bahreyn ve Kuvevt yönetimlerinin, Amerikan savaş gemilerine ve üslerine kapılarını açmakla kendi halklarını tehlikenin içine çektikleri vurgulanıyor.