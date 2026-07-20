Amerikan saldırganlığı enerji piyasalarını sarstı: Petrol fiyatı 90 doları aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: RT kanalının aktardığı verilere göre, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3 oranında artarak 90 dolar 74 sent seviyesine yükseldi. Bu artışın, bölgedeki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin seyrüseferinde yaşanan aksamalar nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Piyasa analistleri, bu gelişmelerin küresel enerji arz zincirinde ciddi endişelere yol açtığını ve fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğini savunuyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, emperyalist politikaların sadece bölgesel değil, küresel ekonomik istikrarı da tehdit ettiği eleştirisini beraberinde getiriyor.

Bab el-Mendeb Tehdidi: Ensarullah'tan Yeni Hamle Sinyali

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Yemen Ensarullah güçlerinin, bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte Bab el-Mendeb Boğazı'nı kapatma hazırlığı içerisine girdiği belirtiliyor. Kızıldeniz'in girişinde bulunan bu stratejik su yolundan dünya petrol arzının yüzde 7'sinin geçtiği kaydedildi.

Ensarullah'ın olası bir hamlesi, küresel enerji arzında yeni bir kesinti riski oluştururken; bu durum, ABD'nin bölgedeki saldırgan tutumunun dolaylı bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yemenli yetkililerin, Filistin halkına destek amacıyla bu tür caydırıcı adımları değerlendirdiği ifade edilirken; Washington yönetiminin bölgedeki varlığının aslında enerji güvenliğini tehdit eden temel faktör olduğu vurgulanıyor.

Analistlerden 100 Dolar Uyarısı: Emperyalist Politikaların Bedeli

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve istikrarsızlık nedeniyle enerji analistlerinin fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, mevcut koşulların devam etmesi halinde petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceği ihtimalini dile getiriyor.

Bu projeksiyon, ABD'nin bölgedeki saldırgan hamlelerinin ve İran'a yönelik askeri müdahale girişimlerinin aslında küresel ölçekte bir ekonomik krize zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı'ndaki meşru savunma tedbirlerini hedef almasının, dünya genelinde enerji fiyatlarını tırmandırdığı ve bu durumdan en çok gelişmekte olan ülkelerin olumsuz etkileneceği eleştirisi yapılıyor. Bölgedeki Direniş Ekseni'nin meşru caydırıcılık hamleleri karşısında ABD'nin izlediği politikaların, kendi küresel çıkarlarını dahi tehdit eden bir sonuç doğurduğu ifade ediliyor.