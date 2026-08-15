Muhammed Ferah: Suudi Rejimi, Aramco Endişesi Nedeniyle Yemen’de Yeni Bir Tırmanıştan Kaçınıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed Ferah, Suudi Arabistan’ın Yemen sahasında daha geniş çaplı bir gerilimi tırmandırmaktan bilinçli biçimde uzak durduğunu ileri sürdü. Ferah, Riyad yönetiminin bu tutumunun arkasında, Yemen cephesinde yaşanabilecek yeni gelişmelerin Suudi Arabistan’ın kritik enerji altyapısını doğrudan risk altına sokabileceği kaygısının bulunduğunu belirtti.

Ferah’ın değerlendirmesine göre, Suudi rejimi özellikle Aramco ve benzeri petrol tesislerinin hedef alınması ihtimalini dikkate alarak vekil güçlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu durumun, Yemen’deki çatışma dinamiklerini doğrudan etkilediği ve Suudi tarafını daha temkinli davranmaya ittiği ifade edildi.

Ensarullah yetkilisi, Suudi Arabistan’ın askeri ve siyasi hesaplarını büyük ölçüde enerji altyapısına yönelik olası saldırıların belirlediğini savunarak, bu nedenle yeni bir tırmanıştan kaçınıldığını dile getirdi. Ferah’ın sözleri, Yemen dosyasında tansiyonun düşük tutulmasının nedenlerine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.