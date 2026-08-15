İran Masaya Dev Taleplerle Oturmaya Hazırlanıyor: Washington İle Müzakerelerde Kritik Başlıklar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Newsweek dergisinde Tom O’Connor tarafından kaleme alınan yeni bir analiz, Orta Doğu’daki askeri gerilimlerin ardından diplomatik bir kırılma noktasının eşiğinde olunduğuna dikkat çekiyor. Analizde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonel ve askeri baskılarına karşı, Tahran yönetiminin savunma ve stratejik kazanım odaklı bir diplomasi hamlesi hazırlığında olduğu belirtiliyor.

O’Connor’ın analizine göre, İran’ın Washington ile gerçekleştirmeyi planladığı muhtemel müzakerelerde masaya getireceği ajanda, ülkenin en hassas kırmızı çizgilerini ve stratejik çıkarlarını kapsıyor. Tahran’ın özellikle “güvenlik garantileri” ve “yaptırımların tamamen kaldırılması” konularında tavizsiz bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Analizde öne çıkan diğer kritik başlıklar ise nükleer programın geleceği, olası savaş tazminatları ve bölge ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve haklar olarak sıralanıyor. Uzmanlar, İran’ın bu geniş kapsamlı talep listesiyle masaya oturmasının, ABD yönetimi için hem bir fırsat hem de oldukça karmaşık bir diplomatik sınav anlamına gelebileceğini vurguluyor.

Diplomatik çevreler, söz konusu müzakere sürecinin sadece nükleer bir anlaşma düzeyinde kalmayıp, İran’ın bölgesel gücünü ve ekonomik egemenliğini yeniden tanımlayacak bir çerçeveye dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor.