Yariv Oppenheimer’dan Netanyahu’ya “Hayali Düşman” Eleştirisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrailli yorumcu Yariv Oppenheimer, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun dış politika söylemlerinin arka planına dair bir değerlendirmede bulundu. Oppenheimer, Netanyahu’nun Türkiye’yi bir tehdit unsuru olarak öne çıkarma stratejisinin gerçekçi güvenlik kaygılarından ziyade, iç siyasi hesaplarla bağlantılı olduğunu savundu.

Oppenheimer, Netanyahu’nun bu yöntemle “hayali bir düşman” yaratarak kendi siyasi gündemini korumayı hedeflediğini belirtti. Yorumcuya göre, bu yaklaşım Netanyahu’nun iç kamuoyunu konsolide etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.