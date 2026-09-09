Tahran’dan Washington’a Sert Ültimatom: Devrim Muhafızları’ndan Savaşın Durması İçin Altı Maddelik Şart Listesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki gerilim, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan gelen ve doğrudan Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef alan stratejik bir açıklamayla yeni bir aşamaya taşındı. Tahran yönetimi, son dönemde tırmanan çatışma ortamından Washington’u sorumlu tutarak, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını sınırlandıran ve politikalarını hedef alan altı maddelik bir şart listesini “savaşın sona ermesi için tek yol” olarak duyurdu.

ABD’ye “Geri Çekilme ve Durma” Çağrısı

Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan şartlar, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerine, bölge devletlerinin iç işlerine müdahalesine ve İran üzerindeki baskı politikalarına yönelik net kısıtlamalar içeriyor. Tahran’ın hazırladığı bu listeyle, Washington’a; bölgedeki askeri üslerin faaliyetlerini kısıtlama, deniz operasyonlarını sınırlandırma ve İran’ın bölgesel güvenliğini tehdit eden hamleleri tamamen terk etme çağrısında bulunulduğu anlaşılıyor.

“Kırmızı Çizgiler” Belirlendi

İranlı askeri yetkililer, bu altı maddenin bir müzakere önerisinden ziyade, Washington yönetimi tarafından kabul edilmesi gereken “kırmızı çizgiler” olduğunu vurguladı. Açıklamada, ABD’nin bölgedeki mevcut askeri stratejisinin “istikrarsızlığın ana kaynağı” olduğu belirtilerek, Washington yönetimi bu maddelere uyum sağlamadığı sürece, İran’ın caydırıcı operasyonlarının daha şiddetli bir şekilde devam edeceği sinyali verildi.

Diplomatik Kanallarda “Ültimatom” Endişesi

Tahran’ın bu hamlesi, Beyaz Saray ve Pentagon cephesinde dikkatle takip ediliyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları, İran’ın bu adımıyla çatışma ortamını “ABD’nin bölgedeki varlığı veya yokluğu” üzerine kurguladığını ve Washington’u, ya politikalarını değiştirme ya da daha geniş çaplı bir askeri gerilimle yüzleşme ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını ifade ediyor.

Bölgesel Güvenlik İçin Kritik Eşik

ABD’den henüz bu altı maddelik ültimatom listesine resmi bir yanıt gelmese de, Washington’un bölgedeki müttefikleriyle acil durum görüşmeleri başlattığı öğrenildi. Tahran yönetiminin “ABD politikalarının değişmesi” şartını savaşın durması için ön koşul olarak koyması, Orta Doğu’daki güç dengelerinin sadece askeri değil, siyasi olarak da büyük bir kırılma noktasında olduğunu gösteriyor. Gözler, önümüzdeki günlerde Washington’dan gelecek muhtemel yanıt ve bu taleplerin sahadaki yansımalarına çevrilmiş durumda.