Washington Post: Trump, Ara Seçim Kongresini ‘İran ile Savaş’ Söylemiyle Şekillendirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cumhuriyetçi Parti’nin kritik önem taşıyan ara seçim süreci öncesinde düzenlenen kongrede Trump’ın mesajları, dış politika gündeminin seyrini değiştirdi. Washington Post’un analizine göre, Trump’ın “savaşı geride bırakma” vaatleriyle çelişen bu tutumu, parti içindeki bazı kanatları rahatsız ederken, İran’a yönelik sert söylemlerin seçim kampanyasının merkezine oturtulduğunu gösteriyor.

Haberde, Trump’ın İran ile gerilimi tırmandıran açıklamalarının stratejik bir hamle mi yoksa değişen dış politika vizyonunun bir parçası mı olduğu sorgulanıyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın yaklaşan ara seçimlerde seçmen tabanını konsolide etmeyi amaçladığını, ancak Orta Doğu’daki dengeler açısından ciddi riskler barındırdığını belirtiyor.

Kongre sürecinde Trump’ın savaş savunuculuğuna evrilen retoriği, demokrat kanattan ve parti içi muhaliflerden gelen “seçim malzemesi olarak dış politika” eleştirilerini de beraberinde getirdi. Washington Post, söz konusu stratejinin Trump’ın 2026 sonrası vizyonunda İran’a karşı askeri bir caydırıcılığı veya doğrudan bir çatışmayı seçenekler arasında tuttuğu yorumunda bulundu.