BRICS liderleri Yeni Delhi'de buluşuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hindistan, 12-13 Eylül'de 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki günlük zirve, Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam'da gerçekleştirilecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahipliğindeki toplantıda genişleyen BRICS'in liderlerinin yanı sıra ortak ülkeler ve zirveye davet edilen ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Zirvenin ana gündeminde ticaret, finans, sınır ötesi ödemeler, enerji, gelişen teknolojiler ve Küresel Güney'in öncelikleri bulunuyor.

11 üyeli BRICS dünya ekonomisindeki ağırlığını artırdı

20 yıllık iş birliğini geride bırakan BRICS, son genişlemelerin ardından yeni bir yapıya dönüştü.

Grup artık Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan oluşan 11 üyeyi bünyesinde barındırıyor.

Bunun yanında Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam olmak üzere 10 ülke, BRICS'in daha geniş çerçevesinde ortak ülke statüsünde yer alıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 49'unu temsil ediyor

BRICS'in genişlemesi, grubun küresel ekonomik ve demografik ağırlığını da önemli ölçüde artırdı.

Verilere göre üye ülkeler birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49'unu, küresel GSYH'nin yüzde 40'ını ve uluslararası ticaretin yüzde 26'sını oluşturuyor.