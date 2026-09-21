Ensarullah Lideri el-Husi: Suudi Arabistan, ABD ve İsrail’in doğrudan desteğiyle Yemen’de savaş suçları işledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: SANA — Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

El-Husi, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik kapsamlı askeri operasyonunun ABD, İngiltere ve İsrail’in teşviki, gözetimi ve doğrudan katılımıyla başlatıldığını savundu.

Söz konusu operasyonu “yasadışı bir saldırı” olarak nitelendiren el-Husi, saldırıların doğrudan Yemen halkını hedef aldığını söyledi.

Ensarullah lideri, “Saldırının ilk gününden itibaren Suudi rejimi, ABD’nin desteğiyle Yemen halkına karşı en ağır suçları işledi” ifadelerini kullandı.

El-Husi, gerçekleştirilen saldırılarda “savaş suçu” ve “insanlığa karşı suç” unsurlarının bulunduğunu öne sürerek, yıllar süren çatışmalarda Yemen’in hayati altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahale ve Yemen’deki çatışmaların ağır bir insani krize yol açtığı, uluslararası kuruluşların da uzun süredir ülkedeki sivil kayıplar ve altyapı tahribatına dikkat çektiği biliniyor. Güncel çatışmalarda da Suudi Arabistan destekli güçler ile Ensarullah arasındaki gerilim sürüyor.

El-Husi ayrıca Arap ve İslam dünyasının Yemen’e yönelik saldırılar karşısında sessiz kaldığını savunarak, “Yemen halkının yanında yalnızca direniş ekseni ve dünyanın özgür insanları durdu” dedi.

Ensarullah lideri, Yemen’de yaşananların yalnızca askeri bir çatışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, ülkenin altyapısının sistematik biçimde hedef alındığını ve bunun Yemen halkı üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.