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Reuters: Riyad’daki Aramco tesisinden yoğun duman ve alevler yükseldi

4 Ekim 2026 - 16:24
News ID: 1873617
Reuters: Riyad’daki Aramco tesisinden yoğun duman ve alevler yükseldi

Reuters’e göre Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Aramco tesislerinden birinin yakınından yoğun duman ve alevler yükseldi. Uydu görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan videolar da tesiste yangın çıktığını gösterdi. Aynı sıralarda El-Meyadin muhabiri, Yemen’in başkenti Sana’nın son iki saatte 10’dan fazla Suudi hava saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters, görgü tanıklarına dayanarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Aramco şirketine ait tesislerden birinin yakınında büyük bir duman bulutu ve alev kütlesinin yükseldiğini bildirdi.

Uydu görüntüleri ile sosyal medyada ve bölge medyasında paylaşılan videolar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Aramco şirketi tesisleri sahasından yangın çıktığını ve yoğun duman yükseldiğini gösteriyor.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak El-Meyadin’in Sana muhabiri, son iki saat içinde Yemen’in başkentinin farklı bölgelerinin 10’dan fazla Suudi hava saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

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