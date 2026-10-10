Sunday Times’dan Riyad Raporu: Havalimanı Çevresinde Patlamalar “Sıradanlaştı”, Basına Sıkı Denetim Getirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sunday Times’ın saha gözlemlerine dayanan haberinde, Riyad sakinlerinin havalimanı ve çevresinde zaman zaman duyulan patlama seslerine karşı bir tür “normalleşme” süreci yaşadığı aktarılıyor. Uzun süredir devam eden bu güvenlik olaylarının kent merkezindeki günlük rutin hayatı artık büyük ölçüde etkilemediği, bölge halkının bu durumla yaşamaya alıştığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, patlamaların sıklığına ve niteliğine dair sahadan gerçek zamanlı bilgi alma süreci giderek zorlaşıyor. Muhabir, yetkililerin bölgedeki olaylara ilişkin haber akışını sınırlandırdığını ve bağımsız kaynakların sahadaki gelişmeleri doğrulamasına engel teşkil eden bir denetim mekanizması uygulandığını belirtiyor.

Bu durum, güvenlik olaylarının gizli tutulması veya kamuoyuna yansıtılma biçiminin kontrol altında tutulması arzusu olarak yorumlanıyor. Gazeteciler için sahada çalışmanın riskli ve kısıtlı hale gelmesi, Riyad’daki güvenlik durumu hakkında şeffaf bir bilgi akışını engellerken, bölgedeki jeopolitik gerilimin görünürlüğünün minimize edilmeye çalışıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.