PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güvenlik Kaynakların, bölgedeki istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonunun, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, "Mili Dayanişma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmes'nin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatşma riski blunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKKKCK, Irak'n kuzeyinde Metinaalanı Baze bölgesinde bulunan 4 barnma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltmıştır" denildi.