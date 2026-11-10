Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile İsrail arasında tırmanan karşılıklı tehditler ve bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye çıkarken, Tahran’dan jeopolitik dengeleri sarsacak net bir uyarı geldi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne ait yeni yeraltı füze şehrinin tanıtım töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun son dönemdeki açıklamalarını hedef aldı.

“Daha Önce de Denediler, Başaramadılar”

Netanyahu’nun daha önce kamuoyuna yansıyan ve İran’ın varlığını doğrudan hedef alan sözlerine atıfta bulunan Tümgeneral Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu son zamanlarda ‘Ya biz İran’ı yok etmeliyiz ya da İran bizi yok edecek’ dedi. Bu yeni bir söz değil; açıkça ortadadır ki biz onları kesinlikle yok edeceğiz. Onlar geçmişte de güçlerini sonuna kadar denediler, ellerindeki tüm imkânlarla sahaya çıktılar ancak hedeflerine ulaşamayarak ağır bir yenilgiye uğradılar.”

İran’ın askeri altyapısının hedef alınan saldırılara rağmen kesintisiz bir şekilde güçlendiğini vurgulayan üst düzey komutan, Batı ve İsrail eksenli koalisyonun stratejik bir çıkmazda olduğunu savundu.

“Savaşın Son Kaybedeni İsrail ve ABD Olacak”

Tümgeneral Abdullahi, İslam Cumhuriyeti’ni devirme hayali kuranların bugüne kadar hiçbir sonuç elde edemediğini belirterek, bundan sonraki süreçte de Washington ve Tel Aviv’in sahadaki yenilgiden kaçamayacağını kaydetti. Analistler, İran Genelkurmay kanadından gelen bu en üst düzey ve doğrudan meydan okuma niteliğindeki açıklamaların, bölgede olası yeni bir çatışma dalgasının, psikolojik ve stratejik boyutunu gözler önüne serdiğine dikkat çekiyor.