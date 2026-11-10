Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların lideri Hakeem Jeffries, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in anayasayı ve yasal hükümleri ihlal ettiği ve cezadan kaçtığı gerekçesiyle görevden alınmasını istedi.

Jeffries, Trump’ın Hegseth’i görevden almaması halinde Demokratların onun görevden alınmasına yönelik impeachment misyonunu yürüteceğini ekledi. İran’a karşı savaşın ülkeyi daha güçlü hale getirdiğini savunan Jeffries, Demokratların bu savaşı sona erdirmek için çalıştığını söyledi.

Jeffries, Hegseth’in görevinde kalması için hiçbir mazeret bulunmadığını vurguladı. Jeffries’e göre Hegseth’in performansı Amerikan halkı için felaket oldu ve Hegseth ABD tarihinin en ehliyetsiz savaş bakanı olarak değerlendiriliyor. Jeffries, 2025 baharından bu yana Trump’tan Hegseth’i görevden almasını istediğini belirterek, bu ulusal kâbusun bu hafta sona ermesini umduğunu söyledi.

Reuters dün, Demokratların ABD ara seçimlerini kazanmasının ve ocakta Kongre komisyonlarının başkanlıklarının bu akıma geçmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu başkanlığına aday olan Kongre üyesi Robert Garcia ile Senato Bankacılık Komisyonu başkanlığına aday olan Senatör Elizabeth Warren’ın, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Elon Musk ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller’ın soruşturulacak ilk kişiler arasında olacağını öngördüğünü bildirdi.