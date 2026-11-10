Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına ve son olarak Taiz’deki El-Hadara pazarında sivillere yönelik ABD yapımı GBU-12 bombalarıyla düzenlenen saldırıya misilleme olarak dört önemli askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Seri, Bani Haşiş bölgesinde bir köyün ABD yapımı GBU-12 ve GBU-38 bombalarıyla tamamen yıkılmasını da saldırılar arasında saydı.

Seri’ye göre Yemen silahlı kuvvetleri, balistik füze ve İHA’larla düzenlenen operasyonlarda şu hedefleri vurdu:

Birinci operasyon: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Doğu-Batı boru hattındaki birkaç pompa istasyonu. Seri, isabetlerin doğrudan olduğunu ve hedef alınan yerlerde yangın ile hasar meydana geldiğini öne sürdü.

İkinci operasyon: Buqayq’taki Aramco tesisleri. Seri, operasyonun başarıyla hedeflerine ulaştığını savundu.

Üçüncü operasyon: Suudi subay Badr el-Harbi’nin gözetiminde bulunan ve El-Mudarraba ile Ras el-Ara bölgelerinde konuşlu Suudi güçlerinin toplanma noktaları. Seri, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını iddia etti.

Dördüncü operasyon: Suudi tarafının çocuk ve kadınları hedef almasına misilleme olarak Riyad’daki bir finans merkezi.

Seri, Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan’daki tüm yatırımcılara ve şirketlere, yatırımlarını korumaları konusunda uyarıda bulunduğunu ve bunları sakin ve güvenli ülkelere taşımalarını tavsiye ettiğini söyledi. Seri’ye göre Suudi Arabistan, Yemen’e yönelik saldırıları ve ablukayı sona erdirmedikçe yatırım için güvenli olmayan bir ülke olmaya devam edecek.

Seri ayrıca Suudi tarafının, “Medine’deki Doğu-Batı boru hattını hedef aldık” yönündeki son iddiasının “açık bir yalan ve büyük bir iftira” olduğunu savundu. Seri, operasyonun Medine’de değil Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Doğu-Batı boru hattını hedef aldığını belirtti.

Seri son olarak Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan topraklarının derinliklerindeki operasyonlarına devam edeceğini, “abluka ablukayla, tırmandırma tırmandırmayla” denklemini uygulayacaklarını ve Yemen’e yönelik saldırılar durup abluka kaldırılana kadar Suudi güçlerinin ve subaylarının toplanma noktalarını hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.