Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yerel kaynaklar Yemen silahlı kuvvetleri tarafından ateşlenen füzelerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef aldığını ve kentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Bu sırada Suudi savaş uçakları Sana’nın kuzeyini ve güneyini bombaladı.

Suudi koalisyon sözcüsü, Riyad’da uyarı sirenlerinin devreye girdiğine işaret ederek savunma sistemlerinin Yemen’den atılan balistik ve seyir füzeleriyle çatışmaya girdiğini açıkladı.

Öte yandan Suudi savaş uçakları, Yemen’e yönelik saldırılarını sürdürerek Sana’nın kuzeyini bombaladı; saldırıda bir akaryakıt istasyonu hedef alındı.

Habere göre Sana’nın güneyindeki El-Sitin ilçesinde bulunan petrol şirketi binası da saldırıya uğradı.

Bu saldırılar, Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik hava saldırıları sürerken ve ülkenin akaryakıt ile petrol tesisleri başta olmak üzere kritik altyapısı tahribat riskiyle karşı karşıyayken gerçekleşti.